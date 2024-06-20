Украинцы массово избавляются от подержанных авто: запросы на выбраковку выросли втрое — Finance.ua
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Украинцы массово избавляются от подержанных авто: запросы на выбраковку выросли втрое

Личные финансы
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Украинцы массово избавляются от подержанных авто: запросы на выбраковку выросли втрое
Украинцы массово избавляются от подержанных авто: запросы на выбраковку выросли втрое
Количество регистраций в связи с выбраковкой авто выросло в 3,5 раза: с 1690 в январе до 5877 в мае.
Об этом сообщает «Укравтопром».
«В последнее время в Украине существенно возросло количество запросов на выбраковку непригодных для использования автотранспортных средств. Если в январе 2024 было выбраковано 1690 транспортных средств, то уже в мае — 5877 ед. То есть количество регистрационных действий в связи с выбраковкой выросло в 3,5 раза», — говорится в сообщении.

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Всего с начала года украинцы выбраковали более 17 тыс. ед. автотранспорта.

Как выбраковать транспортное средство

Владельцу следует обратиться в сервисный центр МВД и написать соответствующее заявление.
С собой нужно иметь следующие документы:
  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);
  • номерные знаки (при наличии).
Услуга по выбраковке транспортного средства бесплатна и предоставляется в течение рабочего дня с момента подачи документов.
Напомним, в прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области. Эти региональные рынки обеспечили 62% майских продаж новых легковых автомобилей.
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В мае авто с традиционными двигателями охватили 2/3 рынка новых легковых автомобилей. Это почти столько же, сколько было и в прошлом году. Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 43,9% майских продаж новых автомобилей. По сравнению с маем 2023 года это на 3 процентных пункта меньше.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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