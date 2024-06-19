Новый закон об «автогражданке»: НБУ объяснил, как изменится рынок страхования — Finance.ua

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Новый закон об «автогражданке»: НБУ объяснил, как изменится рынок страхования

Страхование
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Новый закон об «автогражданке»: НБУ объяснил, как изменится рынок страхования
Новый закон об «автогражданке»: НБУ объяснил, как изменится рынок страхования
Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» обеспечит дальнейшее развитие этого сегмента рынка и приблизит его функционирование к стандартам ЕС.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Цель закона

Ввести качественно новые модели регулирования рынка в соответствии с европейскими стандартами с учетом интересов страхователей и пострадавших, повышения доверия к такому страхованию и дальнейшего развития рынка «автогражданки».

Ключевые новации закона:

  • новые стандарты качества страхового покрытия, в частности постепенное повышение максимальных размеров страховой выплаты до уровня стран ЕС, введение системы аннуитетных страховых выплат при причинении тяжкого вреда здоровью или жизни потерпевших, расчет страховой выплаты в случае повреждения транспортного средства без вычета износа составных частей и деталей;
  • европейские подходы к формированию стоимости «автогражданки» и широкое использование электронных технологий, в том числе определение «справедливой цены» для каждого страхователя с учетом его персональной истории, переход на электронную форму договоров через единую централизованную базу данных;
  • улучшение уровня обслуживания клиентов и упрощение механизма урегулирования страховых случаев с помощью модели обязательного прямого урегулирования ущерба; отмена ограничения максимального размера страховой выплаты в случае оформления документов о ДТП через европротокол;
  • усовершенствование системы управления МТСБУ с учетом его социально важных функций, в частности, по формированию органов управления и контроля, построению сбалансированной системы принятия решений и совершенствованию системы надзора за МТСБУ.
Закон предусматривает годовой переходный период для приведения МТСБУ своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.
Закон после его обнародования будет введен в действие с 1 января 2025 года.

До дня введения в действие Закона Национальный банк:

  • проведет оценку качества активов страховщиков, в том числе с целью определения потенциальных слабых мест и устранения системных проблем с выполнением страховщиками новых требований;
  • разработает нормативно-правовые акты для реализации Закона, в частности относительно функционирования Единой централизованной базы данных договоров ОСАГО;
  • определит процедуры, которые позволят завершить трансформацию МТСБУ, предусматривающую внедрение в бюро классической двухуровневой системы корпоративного управления, выполнение требований к формированию состава Совета и Правления, организации системы внутреннего контроля и т. д.

Справка Finance.ua:

  • 17 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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