Авто з яким двигуном найбільш популярні в Україні — Finance.ua

Авто з яким двигуном найбільш популярні в Україні Сьогодні 06:22 — Технології&Авто

Авто з яким двигуном найбільш популярні в Україні

У травні авто з традиційними двигунами охопили 2/3 ринку нових легкових автомобілів. Це майже стільки же, скільки було і у минулому році.

Про це повідомляє «Укравтопром».

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Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 43,9% травневих продажів нових авто. У порівнянні з травнем 2023 року, це на 3 відсоткових пункти менше.

Частка дизельних автомобілів практично не змінилась і залишилась на рівні 22,8%.

Частка гібридів зросла з 18,6% до 20,9%. Сегмент електричних авто також показав зростання — з 10,9% до 11,7%.

На машини з ГБО припало 0,7% продажів нових авто.

Лідерами за сегментами у травні виявились:

серед бензинових авто — Kia Sportage;

серед дизельних — Renault Duster;

серед гібридних — Toyota RAV-4;

серед електричних — Volkswagen ID.4;

серед автомобілів з ГБО — Kia Cee’d.

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