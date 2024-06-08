Авто з яким двигуном найбільш популярні в Україні — Finance.ua

Авто з яким двигуном найбільш популярні в Україні
У травні авто з традиційними двигунами охопили 2/3 ринку нових легкових автомобілів. Це майже стільки же, скільки було і у минулому році.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 43,9% травневих продажів нових авто. У порівнянні з травнем 2023 року, це на 3 відсоткових пункти менше.
Частка дизельних автомобілів практично не змінилась і залишилась на рівні 22,8%.
Частка гібридів зросла з 18,6% до 20,9%. Сегмент електричних авто також показав зростання — з 10,9% до 11,7%.
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На машини з ГБО припало 0,7% продажів нових авто.
Лідерами за сегментами у травні виявились:
- серед бензинових авто — Kia Sportage;
- серед дизельних — Renault Duster;
- серед гібридних — Toyota RAV-4;
- серед електричних — Volkswagen ID.4;
- серед автомобілів з ГБО — Kia Cee’d.
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