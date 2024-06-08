Авто з яким двигуном найбільш популярні в Україні — Finance.ua

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Авто з яким двигуном найбільш популярні в Україні

Технології&Авто
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Авто з яким двигуном найбільш популярні в Україні
Авто з яким двигуном найбільш популярні в Україні
У травні авто з традиційними двигунами охопили 2/3 ринку нових легкових автомобілів. Це майже стільки же, скільки було і у минулому році.
Про це повідомляє «Укравтопром».
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Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 43,9% травневих продажів нових авто. У порівнянні з травнем 2023 року, це на 3 відсоткових пункти менше.
Частка дизельних автомобілів практично не змінилась і залишилась на рівні 22,8%.
Частка гібридів зросла з 18,6% до 20,9%. Сегмент електричних авто також показав зростання — з 10,9% до 11,7%.

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На машини з ГБО припало 0,7% продажів нових авто.

Лідерами за сегментами у травні виявились:

  • серед бензинових авто — Kia Sportage;
  • серед дизельних — Renault Duster;
  • серед гібридних — Toyota RAV-4;
  • серед електричних — Volkswagen ID.4;
  • серед автомобілів з ГБО — Kia Cee’d.
Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Finance.ua
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