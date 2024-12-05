Украина потеряла почти 12 млрд грн бюджетных поступлений из-за льгот на налогообложение посылок — Finance.ua

Украина потеряла почти 12 млрд грн бюджетных поступлений из-за льгот на налогообложение посылок Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Украина потеряла почти 12 млрд грн бюджетных поступлений из-за льгот на налогообложение посылок

Поступления в государственный бюджет Украины при отмене льготы на налогообложение посылок стоимостью до EUR150 могли бы составить 11,8 млрд грн в 2024 году.

Об этом свидетельствуют результаты исследования пересылок по почте налогооблагаемых товаров Института социально-экономической трансформации (ИСЭТ).

Согласно обнародованным на сайте института данным, ежегодно количество международных почтовых отправлений в Украину растет на 50%, а большинство из них (62,2%) приходят с популярных маркетплейсов Китая — AliExpress, Cainiao, Temu, Yanwen, Taobao.

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«Поскольку стоимость значительного количества таких отправлений ниже EUR150, на них распространяется льгота по налогообложению. По подсчетам аналитиков, потери бюджета Украины в 2024 году составили 11,8 млрд грн», — констатировали в ИСЭТ.

Отмечается, что украинским законодательством в настоящее время предусмотрено не взимать налоги с посылок для личного пользования стоимостью до EUR150.

Как подсчитали в ИСЭТ, при таких условиях один человек, если будет получать только одно почтовое отправление в сутки, может ежемесячно ввезти не облагаемых налогом товаров на сумму до EUR4,5 тыс.

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В то же время среди 100 крупнейших получателей международных почтовых отправлений — 81 физлицо, которые суммарно за девять месяцев 2024 года получили почти 18,8 тыс. посылок или в среднем 232 посылки на каждого. При этом стоимость ни одной из них не превысила EUR150, соответственно НДС уплачен не был.

В ИСЭТ, ссылаясь на информацию Минфина, сообщили, что в течение 2022−2023 годов и девяти месяцев 2024 года в Украину прибыло 137,5 млн международных почтовых и экспресс-отправлений общей стоимостью 185 млрд грн.

В институте также отметили, что международная интернет-торговля продолжает набирать обороты: в 2022 году количество международных почтовых отправлений в Украину составило 31,5 млн, в 2023 году — 52 млн, в 2024 году она уже достигла 73,5 млн.

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Согласно отчету, больше всего международных отправлений поступают в Украину из Латвии, Китая, Польши, Эстонии и США. Посылки из этих стран составляют 92% из всех прибывающих в Украину.

Аналитики ИСЭТ утверждают, что уменьшение льгот по налогообложению таких товаров — вопрос защиты отечественного производителя и наполнение госбюджета. Также они уверены в необходимости минимизировать льготы по налогообложению международных почтовых и экспресс-отправлений в течение 2025 года.

«Это окажет значительный экономический эффект в поддержке украинского производителя, потенциально возымеет усиливающий эффект программы „Сделано в Украине“ за счет выравнивания условий налогообложения отечественных и импортных товаров», — считают авторы отчета.

Как сообщалось, правительство в июле внесло в Раду ресурсный законопроект № 11 416 «Об изменениях в Налоговый кодекс и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения», согласно которому порог обложения НДС и импортной пошлины на международные почтовые отправления или партии груза экспресс-перевозчика снижается с EUR150 до EUR45. Однако затем этот пункт был исключен из законопроекта. Одной из причин было сомнение в возможности реализовать эту норму на практике.

Народный депутат, первый заместитель председателя профильного налогового комитета Рады Ярослав Железняк (партия «Голос») сообщил, что в первом полугодии 2024 года в Украину пришло 33,9 млн посылок, из которых в режиме налогообложения только 270,6 тыс. на 27,7 млн грн, или 0,8% от общего количества. Железняк считает, что мгновенное снижение лимита безналоговых почтовых отправлений приведет к коллапсу в отрасли.

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