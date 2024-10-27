Как получить компенсацию за потерянную или поврежденную посылку: полезные советы — Finance.ua
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Как получить компенсацию за потерянную или поврежденную посылку: полезные советы

Личные финансы
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Как получить компенсацию за потерянную или поврежденную посылку: полезные советы
Как получить компенсацию за потерянную или поврежденную посылку: полезные советы, Фото: freepik
Украинцы имеют право получить компенсацию за поврежденную или потерянную при доставке посылку, но для этого нужно учесть несколько важных моментов.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как получить компенсацию за потерянную или поврежденную посылку

Во-первых, важно иметь доказательства — это может быть квитанция об оплате за услуги, договор, заключенный с курьерскими службами, и прочее.
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Второе — посылка должна быть отправлена ​​с подробным описанием вложения и указанной реальной объявленной ценностью. Это позволяет получить компенсацию в случае потери или повреждения отправки.
В третьих, прежде чем воспользоваться услугами выбранной курьерской службы, следует внимательно изучить условия, опубликованные на их официальном вебсайте.
Важно понимать, какой механизм возмещения предусмотрен публичным договором компании.
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Согласно требованиям статьи 10 Закона Украины «О защите прав потребителей», исполнитель обязан в течение месяца возместить убытки, возникшие в связи с утратой, порчей или повреждением вещи, принятой им от потребителя.
В случае возникновения претензий относительно качества услуг и отказа компании удовлетворить выдвинутые им требования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей — обращайтесь в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

Справка Finance.ua:

  • компания «Новая почта» представила новое поколение почтоматов с улучшенными характеристиками и дополнительными функциями;
  • АО «Укрпочта» в 2024 году открывает 23 новых сортировочных центра в регионах, что позволит сократить срок доставки до одного дня.
По материалам:
Finance.ua
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