Как получить компенсацию за потерянную или поврежденную посылку: полезные советы — Finance.ua

Как получить компенсацию за потерянную или поврежденную посылку: полезные советы Сегодня 17:18 — Личные финансы

Как получить компенсацию за потерянную или поврежденную посылку: полезные советы, Фото: freepik

Украинцы имеют право получить компенсацию за поврежденную или потерянную при доставке посылку, но для этого нужно учесть несколько важных моментов.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как получить компенсацию за потерянную или поврежденную посылку

Во-первых, важно иметь доказательства — это может быть квитанция об оплате за услуги, договор, заключенный с курьерскими службами, и прочее.

Второе — посылка должна быть отправлена ​​с подробным описанием вложения и указанной реальной объявленной ценностью. Это позволяет получить компенсацию в случае потери или повреждения отправки.

В третьих, прежде чем воспользоваться услугами выбранной курьерской службы, следует внимательно изучить условия, опубликованные на их официальном вебсайте.

Важно понимать, какой механизм возмещения предусмотрен публичным договором компании.

Согласно требованиям статьи 10 Закона Украины «О защите прав потребителей», исполнитель обязан в течение месяца возместить убытки, возникшие в связи с утратой, порчей или повреждением вещи, принятой им от потребителя.

В случае возникновения претензий относительно качества услуг и отказа компании удовлетворить выдвинутые им требования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей — обращайтесь в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

Справка Finance.ua:

компания «Новая почта» представила новое поколение почтоматов с улучшенными характеристиками и дополнительными функциями;

АО «Укрпочта» в 2024 году открывает 23 новых сортировочных центра в регионах, что позволит сократить срок доставки до одного дня.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.