«Укрпочта» выпустила марки, посвященные спецподразделению Kraken — Finance.ua
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«Укрпочта» выпустила марки, посвященные спецподразделению Kraken

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«Укрпочта» выпустила марки, посвященные спецподразделению Kraken
«Укрпочта» выпустила марки, посвященные спецподразделению Kraken
«Укрпочта» выпустила лимитированный тираж новой марки, посвященной спецподразделению Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Kraken.
Об этом сообщил глава «Укрпочты» Игорь Смелянский.
«Kraken — это ветераны-азовцы, офицеры-разведчики, футбольные фанаты и добровольцы из Харькова, которые успешно отогнали с наших земель россиян, и освободили не один украинский город», — рассказал чиновник.
По его словам, дизайн листа с марками и конвертом разработан самой командой Kraken.
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«На марках мы изобразили один из символов несокрушимого города-героя Харькова — беседку-фонтан «Зеркальная струя», — добавил Смелянский.
Коллекционная марка выпущена ограниченным символическим тиражом 972 экземпляра — столько дней длилась полномасштабная война россии против Украины на момент презентации.
«Укрпочта» выпустила марки, посвященные спецподразделению Kraken
Как рассказали в ГУР МО, церемония спецпогашения марки состоялась 22 октября 2024 года в Киеве с участием командира спецподразделения с позывным «Альфа», гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского и представителей военной разведки Украины.
По материалам:
Finance.ua
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