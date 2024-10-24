«Укрпочта» выпустила марки, посвященные спецподразделению Kraken — Finance.ua

«Укрпочта» выпустила марки, посвященные спецподразделению Kraken Сегодня 12:46

«Укрпочта» выпустила марки, посвященные спецподразделению Kraken

«Укрпочта» выпустила лимитированный тираж новой марки, посвященной спецподразделению Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Kraken.

Об этом сообщил глава «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«Kraken — это ветераны-азовцы, офицеры-разведчики, футбольные фанаты и добровольцы из Харькова, которые успешно отогнали с наших земель россиян, и освободили не один украинский город», — рассказал чиновник.

По его словам, дизайн листа с марками и конвертом разработан самой командой Kraken.

«На марках мы изобразили один из символов несокрушимого города-героя Харькова — беседку-фонтан «Зеркальная струя», — добавил Смелянский.

Коллекционная марка выпущена ограниченным символическим тиражом 972 экземпляра — столько дней длилась полномасштабная война россии против Украины на момент презентации.

Как рассказали в ГУР МО, церемония спецпогашения марки состоялась 22 октября 2024 года в Киеве с участием командира спецподразделения с позывным «Альфа», гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского и представителей военной разведки Украины.

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