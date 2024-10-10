Смелянский рассказал, сколько повесток «Укрпочта» передала в доставку — Finance.ua

Смелянский рассказал, сколько повесток «Укрпочта» передала в доставку Сегодня 10:33 — Казна и Политика

«Укрпочта» передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным, их доставляют и сегодня. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в интервью «Украинскому радио».

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«Доставляем. Эти письма ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДД, которые мы доставляем», — отметил он.

По словам Смелянского, качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, предоставленного в системе «Резерв+» или «Оберег».

«Кстати, даже есть адрес — Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем поставить повестку. Но надеюсь, что благодаря Вооруженным силам Украины рано или поздно мы сможем это сделать. Поэтому да, рассылаем. Четкий контроль каждой повестки, все они номерные, они защищены. То есть это конверт, который защищает личные данные будущего призывника, все четко мониторится, каждый день отслеживаем», — указал гендиректор компании.

Справка Finance.ua:

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил, что компания запустит в ноябре новое мобильное приложение с усовершенствованным функционалом. В новом приложении клиенты смогут перенаправить посылку в другое отделение, оплатить, видеть все этапы ее пути.

Укрпочта планирует наладить доставку товаров из Amazon и других маркетплейсов.

Смелянский считает, что идея налогообложения посылок из-за границы до 150 евро должна внедряться одновременно с увеличением количества служащих Гостаможслужбы и увеличением бюджета на их содержание.

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