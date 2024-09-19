Укрпочта разослала первые повестки без участия ТЦК — Finance.ua

Укрпочта разослала первые повестки без участия ТЦК Сегодня 12:19

Укрпочта разослала первые повестки без участия ТЦК

Во вторник, 17 сентября, впервые состоялся централизованный обмен повестками в электронном виде — из всех ТЦК повестки, подписанные электронными подписями их начальников, автоматически поступили на серверы Укрпочты.

Об этом пишет Ukrainian Military Pages.

В общей сложности Укрпочта получила около 6 тысяч повесток о вызове военнообязанных в ТЦК. При этом на кого именно формировать повестки — выбирали не в местных ТЦК, рассказали представители Командования Сухопутных войск ВС Украины.

Читайте также В Минобороны хотят автоматизировать выдачу повесток: о чем идет речь

Повестки, сгенерированные Реестром военнообязанных и подписанные электронными подписями начальников территориальных центров комплектования ВСУ, о чем свидетельствует специальный QR-код, были распечатаны Укрпочтой и отправляются по домашним адресам военнообязанных рекомендованными почтовыми отправлениями.

На явку в ТЦК предоставлено 14 дней.

Напомним, что такая повестка считается врученной в случае:

получения почтового отправления лицом;

отказа получить почтовое отправление;

отсутствия лица по адресу места жительства, указанному этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

отсутствия лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.

Читайте также В «Резерв+» можно будет проверить достоверность повестки

В случае неявки по повестке предусмотрена административная ответственность, при этом нарушителей в ТЦК будет принудительно доставлять полиция на основании обращений соответствующих ТЦК, в порядке, определенном статьями 259, 261 и 262 КУоАП.

В случае невозможности доставить нарушителей в ТЦК их через суд будут лишать права управления транспортными средствами до выполнения или отзыва требований территориальных центров комплектования Вооруженных Сил Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.