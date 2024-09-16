В Минобороны хотят автоматизировать выдачу повесток: о чем идет речь — Finance.ua

В Минобороны хотят автоматизировать выдачу повесток: о чем идет речь Сегодня 11:30

В Минобороны хотят автоматизировать выдачу повесток: о чем идет речь

В Министерстве Украины разрабатывается функционал, который поможет автоматизировать выдачу повесток. Их будет доставлять «Укрпочта».

Об этом рассказал начальник Управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.

В Минобороны планируют сделать оформление повесток автоматическим и более прозрачным. Это позволит иметь военно-политическому руководству более релевантную информацию, чем сейчас.

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«Как сейчас происходит выписка повесток? Их выписывают ручную, распечатывают, и потом стопка бумаги приходит начальнику ТЦК, который должен подписывать их, ставить печать, и дальше повестки разносят. Поэтому мы сделали сейчас функционал, чтобы повестку можно было генерировать в реестре „Оберег“, подписывать электронной подписью начальника ТЦК и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК», — рассказал Олег Берестовой.

По его словам, такие повестки будут направляться на централизованную печать, оттуда — на «Укрпочту», которая будет их доставлять адресатам.

«А у нас будет информация, где повестка находится: была ли она доставлена, или нет, или где-то потеряна, сколько времени на доставку ушло», — отметил начальник Управления IT Минобороны.

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Проверить подлинность повестки можно в «Резерв+». В приложении будет функция, что через сканер QR можно будет проверить действительно ли начальник ТЦК подписал эту повестку, законна ли она.

«Когда ты подписываешь электронной подписью эту повестку, то там не будет какой-то закорючки-подписи; и ты должен быть уверен, что тебе не прислали какой-то фишинг или что-то, а что действительно твой ТЦК подписал эту повестку. Это функционал, который позволит защитить человека как военнослужащего», — объяснил Берестовый.

В то же время, повесток в Резерв+ не будет.

«Мы этого не планируем. У нас бэклог расписан до середины весны — повесток там нет», — добавил он.

В Минобороны также планируют предоставлять автоматизированные отсрочки. По словам Олега Берестового, их нужно ввести и из уважения к нуждающимся людям и чтобы в ТЦК не делать лишнюю работу.

«К примеру, люди с инвалидностью. Если государство о тебе знает, что у тебя есть определенная группа инвалидности и ты не годен к службе априори, то зачем тогда подтверждать, регулярно проходить ВВК? Здесь нужно и нормативно урегулировать, и технически. Мы над этим работаем. Знаем, как это сделать, и в ближайшие недели к этому подойдем», — заметил он.

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Автоматизированные отсрочки также будут касаться людей, получающих свое первое высшее образование, и опекунов троих или более детей.

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