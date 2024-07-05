В Украине расширили круг тех, кто может вручать повестки — Finance.ua

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В Украине расширили круг тех, кто может вручать повестки

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В Украине расширили круг тех, кто может вручать повестки
В Украине расширили круг тех, кто может вручать повестки
После вступления в силу закона о мобилизации 18 мая 2024 г. значительно расширился круг лиц, наделенных правом вручать повестки. Они делятся на условные категории: от тех, кто может вручать повестки в общественных местах, до тех, кто будет выдавать их по месту жительства или работы.
Об этом пишет РБК-Украина.
В общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия, повестки вручают:
  • представители ТЦК и СП — в границах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК и СП при наличии удостоверения;
  • представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);
  • представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов.
По месту жительства — в многоквартирных домах — руководитель учреждения (организации) или физическое лицо — предприниматель, предоставляющий услуги по управлению многоквартирными домами, или председатель правления ОСМД и группы оповещения.
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По месту работы, обучения — представители предприятий, учреждений, организаций, учебного заведения — на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения сотрудниками работ (обязанностей) (директор, сотрудник отдела кадров в случае его определения таким лицом приказом директора).
На всей территории Украины представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете).
С использованием средств почтовой связи (формально работник Укрпочты вручает не повестку, а почтовую отправку — конверт, в котором и может содержаться повестка). Таким образом, хотя это по факту будет вручение (или невручение) повестки, но формально почтальоны этого не делают, и в перечне лиц, наделенных полномочиями вручать повестки, работники почтовой связи отсутствуют.
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Удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, выдается председателем (начальником) областной, Киевской и Севастопольской городской, районной, городской госадминистрации (военной администрации), которое заверяется его личной подписью и скрепляется гербовой печатью. Такое удостоверение действительно на административно-территориальной единице, руководителем которой выдано удостоверение, в случае предъявления паспорта гражданина (удостоверения офицера, военного билета).
Вручение повесток осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через границу Украины.
Повестка считается врученной, если:
  • резервист или военнообязанный поставит личную подпись о получении повестки (почтового уведомления, в котором находится повестка);
  • при наличии видеозаписи вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в частности видео доказывания акта отказа от получения повестки;
  • при наличии видеозаписи отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;
  • наличие отметки работника почты на корешке почтового уведомления о невозможности вручения/отказа в получении почтовой отправки.
По материалам:
РБК-Україна
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