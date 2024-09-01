С осени повестки будут вручать по-новому: что изменится — Finance.ua

С осени повестки будут вручать по-новому: что изменится Сегодня 09:19 — Казна и Политика

Порядок вручения повесток в Украине изменится. Теперь их будут вручать военнообязанным не только лично, но и заказными письмами.

Согласно изменениям в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, который Кабмин утвердил 16 августа, повестки могут вручать заказными письмами с описанием содержимого.

Обновленные повестки распечатают на бланке или сформируют через Единый государственный реестр призывников. Согласно постановлению, традиционные бланки и документы из ЕГРП будут иметь одинаковую юридическую силу.

«Каждую повестку заверяет личной подписью руководитель ТЦК и СП. Каждый такой документ будет скреплен гербовой печатью. С сентября введут квалифицированную электронную подпись руководителя ТЦК на повестках, сформированных электронным путем, а также QR-код, который позволит быстро проверить подлинность документа», — говорится в постановлении Кабмина.

Как проверить старые повестки

Повестки, которые ранее военнообязанные формировали из электронного реестра, подлежат проверке через мобильное приложение «Резерв+», как заявил руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой.

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