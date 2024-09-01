С осени повестки будут вручать по-новому: что изменится — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С осени повестки будут вручать по-новому: что изменится

Казна и Политика
32
Порядок вручения повесток в Украине изменится. Теперь их будут вручать военнообязанным не только лично, но и заказными письмами.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.
Согласно изменениям в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, который Кабмин утвердил 16 августа, повестки могут вручать заказными письмами с описанием содержимого.
Обновленные повестки распечатают на бланке или сформируют через Единый государственный реестр призывников. Согласно постановлению, традиционные бланки и документы из ЕГРП будут иметь одинаковую юридическую силу.
«Каждую повестку заверяет личной подписью руководитель ТЦК и СП. Каждый такой документ будет скреплен гербовой печатью. С сентября введут квалифицированную электронную подпись руководителя ТЦК на повестках, сформированных электронным путем, а также QR-код, который позволит быстро проверить подлинность документа», — говорится в постановлении Кабмина.

Как проверить старые повестки

Повестки, которые ранее военнообязанные формировали из электронного реестра, подлежат проверке через мобильное приложение «Резерв+», как заявил руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.