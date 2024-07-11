Процедуру ускорили: ТЦК будут формировать и печатать повестки с помощью реестра «Оберег» — Finance.ua
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Процедуру ускорили: ТЦК будут формировать и печатать повестки с помощью реестра «Оберег»

Казна и Политика
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Процедуру ускорили: ТЦК будут формировать и печатать повестки с помощью реестра «Оберег»
Процедуру ускорили: ТЦК будут формировать и печатать повестки с помощью реестра «Оберег»
Кабинет Министров принял постановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК и централизованной печати повесток.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Постановление, принятое правительством, значительно уменьшит бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и централизует процесс печати повесток», — отметили в министерстве.

Что это значит

ТЦК теперь смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно упростит и ускорит процедуру.
Раньше операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов.
«Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра „Оберіг“. Также операторы ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи», — пояснили в Минобороны.

Зачем это необходимо

Нововведения позволят уменьшить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы военного учета, повысив их эффективность.
В министерстве отметили, что способ оповещения военнообязанных не изменился — повестки и дальше будут вручаться лично или направляться средствами почты.

Справка Finance.ua:

  • После вступления в силу закона о мобилизации 18 мая 2024 года значительно расширился круг лиц, наделенных правом вручать повестки. Они делятся на условные категории: от тех, кто может вручать повестки в общественных местах, до тех, кто будет выдавать их по месту жительства или работы;
  • по истечении 60-дневного срока, предусмотренного законом для уточнения военно-учетных данных, в Украине для передачи повесток будут использовать обычную почту. Получая заказное письмо, лицо подписывается во время получения или отказывается от него;
  • член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил, что парламент и правительство не будут вводить электронные повестки через электронный кабинет, не будут направлять и на ВЛВК через э-кабинет.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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