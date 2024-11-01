Какие посылки не будет принимать Укрпочта с 11 ноября — Finance.ua
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Какие посылки не будет принимать Укрпочта с 11 ноября

Фондовый рынок
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Какие посылки не будет принимать Укрпочта с 11 ноября
Какие посылки не будет принимать Укрпочта с 11 ноября, freepik.com
Компания «Укрпочта» не будет принимать посылки в обычных картонных коробках (не гофрированных), с выпуклыми поверхностями или повреждениями, такими как вмятины, разрывы или пятна.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».
Сроки. Норма начнет действовать с 11 ноября.

Требования к упаковке

Все обрабатываемые на автоматизированных линиях посылки должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений. Для удобства клиентов Укрпочта предоставляет пакеты для мелких отправлений бесплатно.
Клиенты также могут использовать собственные коробки, если они отвечают требованиям надежности и сохранения целостности отправлений.
Компания не будет принимать посылки в обычных картонных коробках (не гофрированных), с выпуклыми поверхностями или повреждениями, такими как вмятины, разрывы или пятна.

Что будет, если посылка без коробки

Если отправка не имеет надлежащей упаковки, то ее можно приобрести непосредственно в отделении Укрпочты. Для удобства клиентов в переходный период цены на упаковочные материалы снижены.
Отправки нестандартных размеров
Отправления некоробочного формата, с острыми или выступающими частями, без ровного основания, с нестандартными размерами непригодны для обработки автоматизированными сортировочными линиями. Они будут обрабатываться вручную.
Стоимость таких отправлений — выше и рассчитывается по тарифу для негабаритных отправлений (ознакомиться с тарифами можно по ссылке).
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Посылка, упакованная ненадежно, может не только повредиться, но и остановить работу линии, что приведет к задержкам для тысяч клиентов. Поэтому с 1 ноября мы внедряем новые стандарты упаковки и снижаем цены на упаковочные материалы, чтобы обеспечить максимально удобный сервис и минимальные цены. Как пример, для посылок до 2 кг мы бесплатно предоставим пакет, а для посылок вы сможете приобрести коробку, от 5 гривен. Однако с 11 ноября мы прекращаем прием неправильно упакованных отправлений для автоматизированной сортировки, в мусорных пакетах и ​​т.п.", — отметил гендиректор компании Игорь Смилянский.

Справка Finance.ua:

  • Укрпочта передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным, их доставляют и сегодня. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в интервью «Украинскому радио».
  • Новое мобильное приложение. АО «Укрпочта» запустит в ноябре новое мобильное приложение с усовершенствованным функционалом, сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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