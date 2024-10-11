Укрпочта до конца года планирует открыть 23 сортировочных центра в регионах — Finance.ua

Укрпочта до конца года планирует открыть 23 сортировочных центра в регионах Сегодня 09:30 — Фондовый рынок

Укрпочта до конца года планирует открыть 23 сортировочных центра в регионах

АО «Укрпочта» в 2024 году открывает 23 новых сортировочных центра в регионах, что позволит сократить срок доставки до одного дня.

Об этом в интервью « Украинскому радио » рассказал генеральный директор почтового оператора Игорь Смелянский.

«Мы за этот год откроем 23 сортировочных центра — это 7 больших хабов и 17 сортировочных центров в регионах. Это позволит доставлять в 98,8% городов Украины посылки на следующий день. В любой город, даже из Мукачево в Покровск», — сказал Смелянский.

Кроме того, глава компании объявил о запуске обновленного приложения, в котором можно будет не только отслеживать посылки, но и перенаправлять их, оплачивать. Его запуск ожидается уже через месяц, и постепенно функционал приложения будет дополняться новыми сервисами.

«Постепенно он будет уметь почти все, начинаем с посылок. Автоматически будет залетать по телефону все, что к вам идет. То есть не нужно будет ничего вводить. Вы сможете переадресовать посылку, сможете делегировать получение посылки другому лицу, оплатить, что очень важно, когда света нет. Постепенно появятся функции уплаты платежей, переводов, возможность заказать лекарства и заказать марки», — добавил Смелянский.

Укрінформ По материалам:

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