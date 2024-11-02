Пилотный проект «Укрпошти»: посылки в Киеве будут доставляться курьерами и в почтоматы — Finance.ua

Пилотный проект «Укрпошти»: посылки в Киеве будут доставляться курьерами и в почтоматы Сегодня 12:31 — Фондовый рынок

Пилотный проект «Укрпошти»: посылки в Киеве будут доставляться курьерами и в почтоматы

«Укрпочта» через месяц запустит в Киеве пилотный проект доставки посылок курьерами и почтоматам.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский на «Саммит CEO», передает «Интерфакс-Украина».

По словам Смилянского, этот формат доставок планируется внедрить по всей Украине уже со следующего года.

«Действительно, будут курьеры, будут почтоматы. Мы будем превращать почтальонов в курьера, потому что почтальон (укр. „листоноша“ — ред.) — это от слова носить письма. Ну, кроме повесток, уже нечего носить», — пошутил Смелянский.

Он отметил, что курьеры «Укрпочты» будут с желтыми рюкзаками. Они также будут задействованы в заправке почтоматов.

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«Это интегральный проект с точки зрения IT-системы, логистики… курьеры заправляют почтоматы. И у людей будет выбор: получить отправку в отделении, в почтомате или с курьерской доставкой», — сказал Смелянский.

Напомним, компания «Укрпочта» с 11 ноября не будет принимать посылки в обычных картонных коробках (не гофрированных), с выпуклыми поверхностями или повреждениями, такими как вмятины, разрывы или пятна.

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