Украина может стать ключевым игроком на рынке криптовалют — НКЦБФР Сегодня 17:15 — Фондовый рынок

Украина может стать ключевым игроком на рынке криптовалют — НКЦБФР

Украина остается ключевым игроком на криптовалютном рынке Восточной Европы.

«Рынок виртуальных активов в Украине пока не урегулирован. Комиссия прилагает значительные усилия для создания правового поля для обращения криптоактивов на основе лучших европейских практик, таких как MiCA и TFR. Это позволит контролировать деятельность в этой сфере и защищать права инвесторов», — сообщили в НКЦБФР.

Руслан Магомедов, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, уверен, что у Украины большой потенциал стать ключевым игроком на рынке криптовалют, учитывая высокий уровень интереса к цифровым активам.

«Это естественный процесс, ведь большинство украинцев хорошо осведомлены в современных технологических финансовых процессах и сегодняшних инновациях. За государством остается задача дать благоприятную регуляторную среду, вывести из тени рынок и построить понятную систему защиты прав инвесторов. Мы над этим активно работаем вместе с представителями рынка, Комитетом ВРУ, НБУ, юридическим сообществом и другими заинтересованными сторонами», — заявил Магомедов.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил , что ожидается, что в Украине легализация криптовалюты состоится примерно в первой половине 2025 года. Однако налоговые льготы не предусматриваются.

Единственным законным средством платежа в Украине является гривна, и это остается принципиальной позицией НБУ. Криптовалюта таким средством не является, отмечал глава НБУ Андрей Пышный.

Украина заняла второе место в Восточной Европе по объему стоимости полученных криптоактивов с показателем более 100 млрд долларов.

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