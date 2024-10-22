Украина может стать ключевым игроком на рынке криптовалют — НКЦБФР
Украина остается ключевым игроком на криптовалютном рынке Восточной Европы.
Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на отчет Chainalysis — The 2024 Geography of Crypto Report.
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«Рынок виртуальных активов в Украине пока не урегулирован. Комиссия прилагает значительные усилия для создания правового поля для обращения криптоактивов на основе лучших европейских практик, таких как MiCA и TFR. Это позволит контролировать деятельность в этой сфере и защищать права инвесторов», — сообщили в НКЦБФР.
Руслан Магомедов, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, уверен, что у Украины большой потенциал стать ключевым игроком на рынке криптовалют, учитывая высокий уровень интереса к цифровым активам.
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«Это естественный процесс, ведь большинство украинцев хорошо осведомлены в современных технологических финансовых процессах и сегодняшних инновациях. За государством остается задача дать благоприятную регуляторную среду, вывести из тени рынок и построить понятную систему защиты прав инвесторов. Мы над этим активно работаем вместе с представителями рынка, Комитетом ВРУ, НБУ, юридическим сообществом и другими заинтересованными сторонами», — заявил Магомедов.
Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что ожидается, что в Украине легализация криптовалюты состоится примерно в первой половине 2025 года. Однако налоговые льготы не предусматриваются.
Единственным законным средством платежа в Украине является гривна, и это остается принципиальной позицией НБУ. Криптовалюта таким средством не является, отмечал глава НБУ Андрей Пышный.
Украина заняла второе место в Восточной Европе по объему стоимости полученных криптоактивов с показателем более 100 млрд долларов.
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