Обменивайте криптовалюту легко и быстро: новые возможности на Finance.ua — Finance.ua

Обменивайте криптовалюту легко и быстро: новые возможности на Finance.ua
На Finance.ua появился виджет для возможности обмена криптовалют. Расскажем поподробнее, как всё работает.
Что это значит
Теперь на нашем сайте можно не только отслеживать курсы криптовалют, но еще и не уходя со страницы проверить курс обмена между валютами в разных криптообменках.
Кроме того, можно выбрать криптообменник с выгодным курсом, перейти по прямой ссылке и провести онлайн обмен.
На нашем сайте вы найдете только проверенные сервисы, которые точно будут безопасны для обмена, а сам процесс обмена не займет много времени.
Напомним, что в Украине легализация криптовалюты состоится примерно в первой половине 2025 года.
В настоящее время идет работа над законопроектом, который позволит легализовать криптовалюту в Украине.
Ожидается, что это будет обычное налогообложение по модели налогообложения сделок от ценных бумаг — когда облагается инвестиционная прибыль.
В настоящее время идет работа над законопроектом, который позволит легализовать криптовалюту в Украине.
Ожидается, что это будет обычное налогообложение по модели налогообложения сделок от ценных бумаг — когда облагается инвестиционная прибыль.
Глава Национального банка Андрей Пышный также заявлял, что криптовалюту в Украине пока не рассматривают как законное средство платежа. Но над этим вопросом работают.
По его словам, состоялось несколько технических миссий МВФ для изучения разного опыта и наработки комплексных предложений по законодательному урегулированию рынка виртуальных активов.
По его словам, состоялось несколько технических миссий МВФ для изучения разного опыта и наработки комплексных предложений по законодательному урегулированию рынка виртуальных активов.
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