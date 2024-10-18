Обменивайте криптовалюту легко и быстро: новые возможности на Finance.ua — Finance.ua

Обменивайте криптовалюту легко и быстро: новые возможности на Finance.ua 18.10.2024, 15:00 — Криптовалюта

Обменивайте криптовалюту легко и быстро: новые возможности на Finance.ua

На Finance.ua появился виджет для возможности обмена криптовалют. Расскажем поподробнее, как всё работает.

Что это значит

проверить курс обмена между валютами в разных криптообменках. Теперь на нашем сайте можно не только отслеживать курсы криптовалют, но еще и не уходя со страницы

Кроме того, можно выбрать криптообменник с выгодным курсом, перейти по прямой ссылке и провести онлайн обмен.

На нашем сайте вы найдете только проверенные сервисы, которые точно будут безопасны для обмена, а сам процесс обмена не займет много времени.





В настоящее время идет работа над законопроектом, который позволит легализовать криптовалюту в Украине.



Ожидается, что это будет обычное налогообложение по модели налогообложения сделок от ценных бумаг — когда облагается инвестиционная прибыль. Напомним, что в Украине легализация криптовалюты состоится примерно в первой половине 2025 года.В настоящее время идет работа над законопроектом, который позволит легализовать криптовалюту в Украине.Ожидается, что это будет обычное налогообложение по модели налогообложения сделок от ценных бумаг — когда облагается инвестиционная прибыль.





По его словам, состоялось несколько технических миссий МВФ для изучения разного опыта и наработки комплексных предложений по законодательному урегулированию рынка виртуальных активов. Глава Национального банка Андрей Пышный также заявлял , что криптовалюту в Украине пока не рассматривают как законное средство платежа. Но над этим вопросом работают.По его словам, состоялось несколько технических миссий МВФ для изучения разного опыта и наработки комплексных предложений по законодательному урегулированию рынка виртуальных активов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.