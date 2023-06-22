Украина из-за войны потеряла 3,5 миллиона рабочих мест — Finance.ua

Украина из-за войны потеряла 3,5 миллиона рабочих мест Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Украина из-за войны потеряла 3,5 миллиона рабочих мест

Украина из-за развязанной россией войны потеряла 3,5 миллиона рабочих мест, более 4,5 миллиона человек уехали за границу.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на пресс-конференции в Лондоне.

«С начала полномасштабной войны Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест. Около 4,5 млн человек стали беженцами, покинули Украину где-то миллион детей. Мы провели исследования, согласно которым около 85% хотели бы вернуться в Украину после войны», — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул: основное условие возвращения граждан на Родину — безопасность. Для этого Украине нужно вступить в НАТО, усилить ПВО. После войны на Украине жилье и школы будут строить с учетом определенных требований безопасности, заверил премьер.

Кроме того, люди будут возвращаться, когда смогут зарабатывать в Украине, поэтому нужны рабочие места. Ради этого правительство поддерживает ряд программ для микро и малого бизнеса, вводит гранты, облегченное кредитование.

«Мы призываем наших партнеров прийти в Украину и создать рабочие места», — добавил премьер-министр.

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Укрінформ По материалам:

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