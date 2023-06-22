Украина из-за войны потеряла 3,5 миллиона рабочих мест — Finance.ua
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Украина из-за войны потеряла 3,5 миллиона рабочих мест

Казна и Политика
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Украина из-за войны потеряла 3,5 миллиона рабочих мест
Украина из-за войны потеряла 3,5 миллиона рабочих мест
Украина из-за развязанной россией войны потеряла 3,5 миллиона рабочих мест, более 4,5 миллиона человек уехали за границу.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на пресс-конференции в Лондоне.
«С начала полномасштабной войны Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест. Около 4,5 млн человек стали беженцами, покинули Украину где-то миллион детей. Мы провели исследования, согласно которым около 85% хотели бы вернуться в Украину после войны», — сказал Шмыгаль.
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Он подчеркнул: основное условие возвращения граждан на Родину — безопасность. Для этого Украине нужно вступить в НАТО, усилить ПВО. После войны на Украине жилье и школы будут строить с учетом определенных требований безопасности, заверил премьер.
Кроме того, люди будут возвращаться, когда смогут зарабатывать в Украине, поэтому нужны рабочие места. Ради этого правительство поддерживает ряд программ для микро и малого бизнеса, вводит гранты, облегченное кредитование.
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«Мы призываем наших партнеров прийти в Украину и создать рабочие места», — добавил премьер-министр.

Справка Finance.ua:

  • ранее команда Work.ua попыталась проанализировать и спрогнозировать, что ожидает мировой рынок труда через 5 лет;
  • за почти год действия правительственной программы єРобота 4600 предпринимателей получили от государства гранты для начала и развития бизнеса на 3 млрд грн. В Минэкономики ожидают, что украинцы, получившие эти микрогранты, создадут 11 тысяч рабочих мест;
  • в ближайшие годы мировые рынки труда столкнутся с массовыми сокращениями, связанными с тем, что искусственный интеллект сможет полностью заменить некоторые специальности.
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По материалам:
Укрінформ
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