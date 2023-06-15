Що буде з ринком праці за 5 років: скорочення, «зелена економіка» та інші глобальні тренди — Finance.ua

Що буде з ринком праці за 5 років: скорочення, «зелена економіка» та інші глобальні тренди Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Що буде з ринком праці за 5 років: скорочення, «зелена економіка» та інші глобальні тренди

Команда Work.ua спробувала проаналізувати та спрогнозувати, що очікує на світовий ринок праці за 5 років.

У 2023 році трансформація ринку праці спричинена технологічними зрушеннями: розвитком штучного інтелекту, посиленням економічної та геополітичної напруги, зростаючими соціальними й екологічними викликами. Все це, звісно, впливає на розвиток ринку праці.

Щоб дізнатися про тенденції у сфері HR, які, ймовірно, будуть провідними найближчу п’ятирічку, експерти проаналізували четверте видання звіту Future of Jobs 2023, оприлюдненого на Всесвітньому економічному форумі. У дослідженні взяли участь 803 компанії, в яких працюють понад 11,3 мільйона працівників, та які представлені у 27 галузевих кластерах і 45 економіках з усіх регіонів світу.

Далі — найголовніші та найвагоміші тренди.

Працівники готові змінювати роботодавців

Приблизно 2 мільярди працівників у світі працюють неофіційно — це майже 70% працівників у країнах, що розвиваються і мають низький рівень доходу, а також 18% у країнах з високим рівнем доходу.

З урахуванням вразливості перших країн до економічних потрясінь неофіційні працівники потребують фінансової підтримки у короткостроковій перспективі та переходу до офіційного працевлаштування в довгостроковій.

Дані компаній CultureAmp та Adecco показують, що понад чверть працівників (33% і 27% відповідно) не бачать себе у своїй поточній компанії за два роки. Трохи менш як половина працівників (42% і 45%, згідно з CultureAmp і Adecco) активно розглядають можливості роботи у різних компаніях.

Основна причина зміни роботи — рівень заробітної плати.

Це підтверджують опитування компаній CultureAmp та Randstad. 52% респондентів Randstad заявляють, що їх непокоїть вплив економічної невизначеності на їхню зайнятість, а 61% учасників опитування Adecco хвилюються, що їхня зарплата не відповідає витратам на життя в умовах зростаючої інфляції.

Додатково досліджувалися захист і гнучкість зайнятості: 92% респондентів опитування Randstad вважають важливою стабільність роботи й понад половина з них не погодилася б на працю, яка не забезпечує стабільної зайнятості. 83% надають перевагу гнучкому графіку роботи, а 71% — гнучкому місцю роботи.

Також важливим фактором є баланс між роботою та особистим життям і вигорання: 35% респондентів опитування CultureAmp вказують, що порушений баланс між роботою та особистим життям, який веде до вигорання, є основною причиною для звільнення з компанії.

Впровадження технологій — драйвери трансформації ринку праці

Понад 85% опитаних організацій визначають використання нових технологій та розширення цифрового доступу як найбільш ймовірні тренди трансформації бізнесу протягом наступних п’яти років. Понад 75% компаній планують впроваджувати технології аналізу великих даних, хмарні обчислення та штучний інтелект протягом наступних п’яти років

Вплив більшості технологій на робочі місця очікується позитивним. Найбільшими факторами зростання кількості робочих місць будуть аналітика великих даних, технології з управління кліматом і довкіллям, а також шифрування та кібербезпека.

Щодо впровадження роботів, то дані Міжнародної федерації робототехніки показують, що кількість промислових роботів на 10 000 працівників продовжувала швидко зростати протягом останніх п’яти років у різних країнах. Щільність роботів зросла майже вдвічі за останні 5 років і досягла в середньому 126 промислових роботів на 10 000 працівників.

Сьогодні 34% усіх бізнес-завдань виконуються машинами, а решта 66% — людьми.

Потенційний обсяг автоматизації та доповнення буде ще більше розширюватися протягом наступних кількох років, коли технології ШІ розвиватимуться та знайдуть основне застосування в різних секторах.

Дослідження виявили, що великі мовні моделі вже автоматизують 15% завдань. У поєднанні з програмами, які можуть коригувати проблеми з наявними мовними моделями (наприклад, фактичні неточності), ця частка може зрости до 50%.

Перехід на «зелену економіку»

Глобальні дії щодо переходу на «зелену економіку» тривають, і очікується, що вони прискоряться. Попри те, що перехід до «зеленої економіки» порушить ринки праці протягом наступного десятиліття, він також створить велику кількість нових робочих місць.

Дослідження показують, що інвестиції у відновлювані джерела енергії та енергоефективність стимулюватимуть створення більшої кількості робочих місць у найближчій перспективі, ніж інвестиції у видобування паливних ресурсів.

Попит на «зелені» робочі місця швидко зростає в різних секторах і галузях. Згідно з нещодавньою оцінкою Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), сценарій екологічного відновлення може призвести до близько 3,5% додаткового зростання ВВП у всьому світі, а також мати вплив на зайнятість — мається на увазі створення нових робочих місць.

Професії, які скоротяться

Протягом наступних п’яти років буде втрачено 83 мільйони робочих місць і створено 69 мільйонів. Це призведе до скорочення глобальних ринків праці на 14 мільйонів робочих місць (приблизно 2% у частці).

Найбільше скорочення робочих місць очікується на адміністративних посадах та у сферах безпеки, торгівлі. Опитані організації передбачають на 2027 рік втрату за посадами з обліку та адміністрування, касирів, клерків, бухгалтерів, а також адміністраторів та секретарів, що є наслідком переважно цифровізації та автоматизації процесів.

Найбільше скорочення робочих місць очікується за посадами:

Клерки з введення даних.

Адміністративний персонал та відповідальні секретарі.

Працівники бухгалтерії.

Охоронці.

Домробітники.

Касири.

Клерки матеріально-технічного обліку.

Збиральники та фабричні робітники.

Працівники поштової служби.

Банківські касири.

Продавці магазину.

Фахівці з телемаркетингу.

Працівники з обслуговування клієнтів.

Менеджери з бізнес-обслуговування та адміністрування.

Продавці від дому до дому (у полях), вуличні торговці, а також суміжні працівники.

Додатково очікується, що працівники з базовою освітою та жінки зіткнуться зі зниженням рівня зайнятості.

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Які професії матимуть попит

Очікується значне зростання кількості робочих місць у сферах освіти (+10%), сільського господарства (+30%) та цифрової торгівлі. Прогнозується зростання професій, пов’язаних з цифровими технологіями.

Найбільше зростання робочих місць очікується за посадами:

Оператори сільськогосподарського обладнання.

Водії важких вантажівок і автобусів.

Вчителі професійно-технічної освіти.

Механіки та ремонтники машин.

Фахівці з розвитку бізнесу.

Будівельні конструктори й суміжні професії.

Викладачі університетів і вищих навчальних закладів.

Інженери-електротехнологи.

Робочі листового та конструкційного металу, формувальники й зварювальники.

Учителі спеціальної освіти.

Водії легких вантажівок або служб доставки.

Цифрові фахівці з трансформації.

Будівельники.

Спеціалісти зі сталого розвитку.

Фахівці з цифрового маркетингу та стратегії.

Окремої уваги заслуговує група професій, пов’язана зі сталим розвитком і навколишнім середовищем. Це може свідчити про те, що «зелений» перехід є одночасно важливою тенденцією ринку праці.

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