Украина достигла нового уровня порога НДС в переговорах с МВФ

Украина согласовала с МВФ новый порог НДС для бизнеса

Украина в рамках переговоров с Международным валютным фондом согласовала самый высокий европейский уровень порога НДС. Главная задача — равные правила игры для всех предпринимателей.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, выступая в Верховной Раде, передает РБК-Украина.

Равные правила игры

«Что касается наших планов и как мы общаемся и с ФЛП, с малыми предпринимателями. Наша задача проста. Для всех должны быть равные правила игры. Это все поддерживают. Там нужно убрать схему деятельности, к которой белый бизнес, малый бизнес, честный не имеет никакого отношения», — сказал Соболев.

В то же время, по его словам, эти механизмы, устраняющие эту схемную деятельность, не должны усложнить жизнь малому бизнесу. То есть дополнительное администрирование нельзя на них добавлять.

Читайте также НДС для ФЛП: почему МВФ настаивает на изменениях

«Мы активно общались с МВФ. И вы помните, что сначала было предложение порог ставить в 1 млн гривен. Из-за наших дискуссий теперь предложение о 4 млн гривен, но в целом наша позиция проста, что необходимо, чтобы были равные правила игры и простое администрирование для уплаты налогов, особенно для малого и среднего бизнеса, которому и так трудно», — отметил министр.

Позиция Минфина

Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил, что этот вопрос действительно лежит в плоскости выравнивания правового поля деятельности всего бизнеса в Украине.

«И правильно отметил министр экономики, что мы в процессе переговоров достигли самого высокого европейского уровня порога НДС. Это нужно отметить. Далее мы максимально упрощаем все процедуры регистрации налоговых накладных, которые будут автоматически», — добавил он.

Читайте также НДС для ФЛП пока не будет: МВФ пересмотрел условия для Украины

По словам министра, Украина идет и на другие шаги, позволяющие малому бизнесу минимизировать административные расходы и создать условия, когда им будет выгодно работать как плательщиком НДС.

«Потому что если вы понимаете природу НДС, и если вы работаете с неплательщиками НДС, то с вами никто не хочет работать. Не выгодно просто плательщикам НДС работать с неплательщиками НДС. Поэтому мы создаем условия, при которых малый бизнес получит дополнительные возможности», — пояснил Марченко.

Что предусматривает налоговый законопроект

В феврале Международный валютный фонд упразднил предварительные условия для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд долларов. Речь идет о требованиях по НДС для ФЛП, пошлин на посылки, налога для цифровых платформ и военного сбора.

В то же время премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что все налоговые и таможенные изменения, выведенные из категории prior actions, станут структурными маяками, которые предстоит выполнить для следующего пересмотра программы.

Для этого законопроекты о цифровых платформах, налогообложении посылок, продлении действия 5% военного сбора, а также введении НДС для ФЛП объединят в один крупный законопроект (Beautiful Tax Bill).

Читайте также Сколько времени может дать Украине МВФ на принятие изменений в НДС

Относительно НДС для ФЛП достигнута договоренность, что потолок для его применения будет увеличен с 1 до 4 млн гривен. Таким образом, он коснется уже не 660 тысяч представителей малого бизнеса, а 257 тысяч.

На минувшей неделе Министерство финансов Украины опубликовало так называемый большой «налоговый законопроект».

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит привлечь в государственный бюджет Украины налоговые поступления в сумме примерно 60 млрд гривен в расчете на год и предотвратить потери поступлений военного сбора после прекращения или отмены военного положения.

