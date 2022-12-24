Учитывается ли при расчете субсидии доход членов семьи, не проживающих, но зарегистрированных в доме — Finance.ua
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Учитывается ли при расчете субсидии доход членов семьи, не проживающих, но зарегистрированных в доме

Личные финансы
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Если члены семьи, зарегистрированные, но фактически не проживающие по указанному в регистрационных данных адресу, предоставят подтверждающие документы о фактическом месте своего проживания, доход таких членов семьи при расчете субсидии не учитывается.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
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Если же в составе домохозяйства количество фактически проживающих зарегистрированных членов домохозяйства меньше, чем количество членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении (доме), то социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания рассчитываются на фактически проживающих зарегистрированных по этому адресу членов домохозяйства.
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Решения в таких случаях принимаются на основании документов, подтверждающих «непроживание» лица по адресу домохозяйства, или актов обследования материально-бытовых условий домохозяйства / фактического места жительства.

Справка Finance.ua:

  • по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средний размер субсидии в Украине этой зимой составит около 1800 грн;
  • во время военного положения многие украинцы получили денежную помощь от различных международных организаций — ООН, ЮНИСЕФ, Эстонского совета, Норвежского совета и т.д. Несмотря на такую финансовую поддержку, эти граждане имеют право на назначение субсидии;
  • одной из причин неназначения субсидии может быть наличие автомобиля.
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По материалам:
Finance.ua
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