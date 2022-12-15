Часть украинцев сможет получить субсидию только после проверки жилья — Finance.ua

Часть украинцев сможет получить субсидию только после проверки жилья Сегодня 15:01 — Личные финансы

Часть украинцев сможет получить субсидию только после проверки жилья

Некоторые украинцы смогут получить жилищную субсидию только после того, как их место жительства проверят контролеры. Для кого действуют такие условия предоставления льготы, рассказала юрист Елена Маньковская в эфире телеканала «Украина».

Из-за полномасштабной войны в Украине появилось много внутренних переселенцев. Эта категория получает выплаты от государства, но в зимний период все равно крайне непросто справляется с оплатой коммуналки, поэтому часто возникает вопрос оформления субсидии. Однако есть нюансы, о которых следует знать.

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Так, по словам юриста, внутренние переселенцы при подаче заявления на жилищную субсидию не обязаны предоставлять договор аренды, однако перед предоставлением льготы их жилье должны обследовать.

Как это работает

Органы местного самоуправления приходят домой к будущему субсидианту и составляют акт обследования жилищно-бытовых условий, поскольку по этому адресу может проживать и другое лицо. Когда акт составлен, может быть назначена субсидия. При этом разрешение на проверку собственника жилья не требуется.

Справка Finanace.ua:

В этом году в правительстве изменили процесс назначения и уплаты субсидий. Так, с декабря подавать заявление нужно не через органы Минсоцполитики, а в Пенсионный фонд;

до 30 ноября украинцы могут обращаться в управление соцзащиты, ЦПАУ по месту жительства или через приложение «Дія»;

а с 1 декабря — в сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.



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