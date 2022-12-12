Во время войны украинцы не получают больше субсидий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Во время войны украинцы не получают больше субсидий

Личные финансы
66
Количество получателей субсидий из-за войны существенно не изменилось. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона.
В этом году на помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в ноябре украинцам выделили примерно столько же, как и в прошлом — 3,9 млрд грн.
«Мы видим статистику несущественного увеличения. Это средний показатель, который был и в прошлом году. Это обусловлено тем, что по сути государство заморозило тарифы — мы не повышаем цены на электричество, тепло, газ. Это сдерживает рост платежки, и поэтому у нас нет большого всплеска обращений за субсидиями», — подчеркнула министерша.
Место для вашей рекламы
Напомним, что прием заявлений на назначение субсидий продолжается. Кроме ЦПАУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, вебпортала «Дія» украинцы могут также подать заявление на получение помощи на ЖКУ через Пенсионный фонд.
Сделать это можно как лично в любом сервисном центре без привязки к регистрации места жительства, так и через веб-портал и мобильное приложение ПФУ.

Получить деньги до зарплаты 💰

По материалам:
Соціальна інформаційна платформа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.