Во время войны украинцы не получают больше субсидий — Finance.ua

Во время войны украинцы не получают больше субсидий Сегодня 09:24 — Личные финансы

Количество получателей субсидий из-за войны существенно не изменилось. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона.

В этом году на помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в ноябре украинцам выделили примерно столько же, как и в прошлом — 3,9 млрд грн

«Мы видим статистику несущественного увеличения. Это средний показатель, который был и в прошлом году. Это обусловлено тем, что по сути государство заморозило тарифы — мы не повышаем цены на электричество, тепло, газ. Это сдерживает рост платежки, и поэтому у нас нет большого всплеска обращений за субсидиями», — подчеркнула министерша.

Напомним, что прием заявлений на назначение субсидий продолжается. Кроме ЦПАУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, вебпортала «Дія» украинцы могут также подать заявление на получение помощи на ЖКУ через Пенсионный фонд.

Сделать это можно как лично в любом сервисном центре без привязки к регистрации места жительства, так и через веб-портал и мобильное приложение ПФУ.

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