Туристы активнее усиливают защиту своей поездки с помощью страховки на случай эвакуации: в чем причина — Finance.ua
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Туристы активнее усиливают защиту своей поездки с помощью страховки на случай эвакуации: в чем причина

Мир
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Туристы активнее усиливают защиту своей поездки с помощью страховки на случай эвакуации: в чем причина
Туристы активнее усиливают защиту своей поездки с помощью страховки на случай эвакуации: в чем причина
Гражданские беспорядки и терроризм стали основными страхами туристов на весну 2024 года. Примечательно, что в прошлом году основными опасениями были несчастные случаи и травмы.
Об этом свидетельствует опрос американской компании Global Rescue’s Winter 2024 Traveler Sentiment and Safety Survey.
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По данным исследования, более трети путешественников (36%) больше всего опасаются гражданских беспорядков и терроризма во время поездок по миру. Это отражает трехкратное увеличение по сравнению с весной 2023 года.
В то же время четверть опрошенных (25%) заявили, что их главными опасениями являются несчастные случаи или заболевания во время путешествия, тогда как еще весной 2023 года такие страхи мучили половину (50%) опрошенных туристов.
При этом страх отмены поездки, ограбления или кражи набрали от 7 до 9%, а положительные результаты тестирования на COVID и стихийные бедствия собрали по 5% ответов. Ядерной катастрофы опасаются менее 1% туристов.
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«Мы наблюдаем вполне понятный рост беспокойства путешественников по всему миру. Однако международные туристы все равно продолжают путешествовать, несмотря на растущие угрозы гражданских волнений, войны и терроризма», — отметил генеральный директор Global Rescue Companies Дэн Ричардс.
В отчете отмечено, что туристы активнее усиливают защиту своей поездки с помощью рекомендаций по безопасности и страховке на случай эвакуации.

В чем причина

Так, треть респондентов (34%) заявили, что война в Украине, нападения ХАМАС на Израиль или другие насильственные конфликты повышают вероятность того, что они добавят охранную эвакуацию и консультативную защиту в свой туристический страховой полис.
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«Неопределенность путешественников обычно увеличивает спрос на неотложную медицинскую помощь и услуги безопасности. В прошлом году покупки путешественниками услуг по обеспечению безопасности и эвакуации увеличились на 36%, и мы ожидаем, что это продолжится и в 2024 году. Мы наблюдаем такое поведение путешественников с начала войны в Украине, и мы видим, что оно продолжает расти после нападений на Израиль», — добавил Ричардс.

Как на это реагирует туристическая индустрия

Министерство внутренней безопасности США продвигает новые программы по проверке на безопасность, включая сканирование пешеходов, получение данных через большую часть одежды и выявление более широкого спектра запрещенных предметов.
В отелях также вводятся дополнительные меры безопасности. В частности, используется:
  • система входа в номера без ключа;
  • средства контроля доступа к лифтам;
  • камеры наблюдения.
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Отмечается. что теперь пользователи Airbnb должны подтвердить свою личность перед завершением бронирования.
Туристы самостоятельно принимают меры безопасности, используя в гостиничных номерах стоперы для дверей, переносные дверные замки и шкафчики, закрывающиеся на замок.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
УНІАН
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