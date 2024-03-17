ТОП-5 исторических мест Норвегии, которые стоит увидеть своими глазами (фото) — Finance.ua

ТОП-5 исторических мест Норвегии, которые стоит увидеть своими глазами (фото) Сегодня 19:03 — Мир

ТОП-5 исторических мест Норвегии, которые стоит увидеть своими глазами (фото), Фото: scanmagazine.co.uk

Благодаря таким историческим памятникам, как крепость Акерсхус и некоторые из самых интригующих музеев Скандинавии, Осло имеет богатую историю, что делает столицу Норвегии идеальным местом для тех, кто стремится погрузиться в прошлое Скандинавии.

После знакомства с историческими достопримечательностями города, выезжая за его пределы, вы получите еще одну возможность открыть для себя еще большую часть норвежского наследия.

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От поселений эпохи викингов до ключевых мест на пути страны к независимости, районы вокруг Осло, которые легко исследовать на общественном транспорте, предлагают глубокое погружение в события, сформировавшие современную Норвегию.

Индустриальное наследие в Берумс Верк

Заинтригованы тем, как промышленная революция повлияла на Норвегию? Бывший металлургический завод Берумс Верк поможет исследовать эту историю.

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Работая с начала 17 века до 1960-х годов, эта территория когда-то была одним из важнейших промышленных объектов Норвегии. Сегодня Берумс Верк служит как живым музеем, так и ярким центром искусства, ремесел и шопинга.

Посетители могут исследовать исторические мастерские, увидеть традиционные ремесла в действии и насладиться сохранившейся промышленной архитектурой, украшающей ландшафт.

Фото: visitnorway

В этом районе также расположено несколько художественных галерей, причудливых магазинов и ресторанов, размещенных в старых рабочих зданиях. Лучшее время для посещения — в канун Рождества, когда улицы заполняет праздничную ярмарку.

Олимпийское наследие Лиллехаммера

Окунитесь в зимнюю Олимпиаду 1994 года в Лиллехаммере. Тридцать лет спустя в городе находится Норвежский олимпийский музей, который не только чтит память о зимних играх 1994 и 1952 годов в Норвегии, но и исследует более широкое олимпийское наследие и связь Норвегии с Играми с помощью интересных экспонатов.

Фото: matherandco.com

Лиллехаммер продолжает преуспевать как центр зимних видов спорта, предлагая различные развлечения, такие как катание на собачьих упряжках, прогулки на снегоступах и катание на коньках, в дополнение к одним из лучших горнолыжных курортов Норвегии.

Летом город привлекает семьи веселым катанием на единственной в Норвегии трассе для бобслея и санного спорта, а также расположенным недалеко от парка развлечений Хундерфоссен.

Фото: itinari.com

Кроме зимних видов спорта, в Лиллехаммере можно посетить Майхауген — музей под открытым небом, где посетители могут открыть для себя нюансы сельской норвежской жизни на протяжении веков, а в центре для посетителей представлены разнообразные экспонаты об истории Лиллехаммера и другие темы культурного наследия.

Укрепленный старый город Фредрикстад

Фредрикстад отличается своим исключительным старым городом — одним из лучших в Скандинавии. Эта местность, известная как Гамле Фредрикстад, может похвастаться волшебными булыжниками, традиционными деревянными домами и живописными прибрежными тропинками, окруженными оборонительным водным путем в форме звезды.

Фото: lifeinnorway.net

С расположенного неподалеку исторического форта и его территории открывается вид на старый город и его современного двойника за его пределами с высоты птичьего полета.

Среди достопримечательностей старого города — крупнейшая в Скандинавии модельная железная дорога, на которой представлена ​​детальная масштабная модель старого города.

Фото: visitnorway

Фредрикстад — это не только прошлое. Кроме старого исторического города, современный центр города демонстрирует современную архитектуру, художественные выставки и местную кухню на набережной.

Тем временем любители природы смогут насладиться природной красотой соседнего архипелага Хвалер и национального парка Итре Хвалер.

Город викингов Тенсберг

Тенсберг, считающийся старейшим городом Норвегии, проникнут историей и легендами эпохи викингов. Лучше всего ознакомиться с гордым наследием города можно в музее Слотсфьелл, где артефакты и экспонаты рассказывают о путешествиях, битвах и повседневной жизни викингов.

Фото: visitnorway

Музей расположен на фоне исторической крепости на вершине холма, откуда открывается великолепный вид на город и фьорд за его пределами.

Тенсберг также может похвастаться привлекательной, реконструированной гаванью, идеально подходящей для того, чтобы насладиться местными морепродуктами на обед.

Здесь пришвартована копия корабля времен викингов, найденного неподалеку от Тенсберга.

Место рождения современной Норвегии в Эйдсволле

Эйдсволл — ключевое место в норвежской истории, ведь именно здесь в 1814 году была принята конституция страны, ознаменовавшая рождение современной Норвегии.

Фото: visitnorway

Музей «Эйдсволл 1814», расположенный в историческом имении Эйдсволл, где была подписана конституция, погружает посетителей в драматические события, приведшие к обретению Норвегией независимости.

Музей предоставляет исчерпывающий обзор конституционной истории и лучше посещать его во время экскурсии с гидом.

Окружающий парк и сады предлагают спокойное уединение, позволяя посетителям поразмыслить над значением этого исторического места для национальной идентичности Норвегии или просто насладиться прогулкой вдоль берега реки.

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