Три ведомства, возглавивших антирейтинг по качеству открытых данных в Украине — исследование — Finance.ua
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Три ведомства, возглавивших антирейтинг по качеству открытых данных в Украине — исследование

Фондовый рынок
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Три ведомства, возглавивших антирейтинг по качеству открытых данных в Украине — исследование
Три ведомства, возглавивших антирейтинг по качеству открытых данных в Украине — исследование, freepik.com
В настоящее время в Украине только 42% составляет Индекс качества открытых данных — показатель, отражающий принципы открытых данных, гарантированные законом: открытость по умолчанию, оперативность и четкость, доступность и использование и сопоставимость.
Это проанализировал Опендатабот.
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Данные государственных реестров, которые должны быть публичными по закону, все еще остаются полуоткрытыми.

Наиболее добросовестно данные публикуют:

  • Верховная Рада;
  • Государственная судебная администрация;
  • Министерство юстиции;
  • Министерство внутренних дел.
Антирейтинг возглавили Налоговая, Минэкономики и Минздрав.
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Открытые данные в Украине отвечают международным требованиям менее чем на половину. На сегодняшний день Индекс качества открытых данных составляет 42,37%. Для сравнения, во второй половине 2023 г. показатель Индекса составлял 37,11%.

Что на это повлияло

Как пишет Опендатабот, начало полномасштабного вторжения отбросило Украину на 6 лет назад в вопросах прозрачности и доступности публичной информации, ведь в первые дни государство закрыло реестры, чтобы защитить информацию от врага.
После определенного перерыва некоторые госорганы начали публиковать наборы, как и до войны. Однако это не помогло достичь Индексу открытых данных в Украине показателей до начала войны.
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В Опендатаботе напоминают, что к началу 2022 года показатель Индекса составлял 57,6%.
Три ведомства, возглавивших антирейтинг по качеству открытых данных в Украине — исследование

Что повлияло на улучшение качества данных и рост показателя индекса

На это повлияла публикация следующих государственных данных:
  • Верховная Рада Украины — информация о народных депутатах, их активности и имущественном положении;
  • ГСА — Единый государственный реестр судебных решений;
  • Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины — Реестр строительной деятельности;
  • Фонд государственного имущества — Реестр корпоративных прав государства в уставном капитале хозяйственных обществ;
  • Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей — Реестр игорного бизнеса.
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В то же время некоторые наборы данных перестали обновляться и вообще были закрыты:

  • ГСА: реквизиты для уплаты судебного сбора;
  • Пенсионный фонд Украины: данные о плательщиках, имеющих задолженность по платежам в Пенсионный фонд;
  • Укрпатент: Государственный реестр представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных).
В то же время наиболее закрытыми, несмотря на требования 835 Постановления Кабмина, остаются:
  • Государственная налоговая служба;
  • Министерство здравоохранения;
  • Министерство экономики.
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«За два года после начала полномасштабной войны государство все еще не создало прозрачные и понятные правила работы для открытых данных. Закрытие информации как временная мера, которая должна защищать информацию от врага, сейчас фактически создает возможности для махинаций и не дает возможности развиваться экономике страны», — комментирует руководитель Опендатабота Алексей Иванкин.
Он резюмирует, что за год достигли прогресса в борьбе за открытость данных — например, с весомым общественным резонансом была возобновлена ​​публикация Реестра коррупционеров и деклараций чиновников. Однако среди наиболее важных реестров для бизнеса остаются закрытыми налоговые долги, НДС и единый налог.
По материалам:
Finance.ua
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