Украинцы все больше донатят на армию — исследование Сегодня 20:19 — Личные финансы

Украинцы все больше донатят на армию — исследование

24 февраля 2022 года жизнь украинцев коренным образом изменила полномасштабная агрессия россии. За эти два года произошли существенные миграционные сдвиги и изменения на уровне общества, доверия граждан друг к другу и к действиям государства. Полномасштабная война стала катализатором единения нации против внешнего врага на всех уровнях.

Исследовательская компания Gradus Research провела специальный опрос ко 2-й годовщине полномасштабного вторжения, чтобы проанализировать, что происходит с донатами украинцев.

Результаты опроса говорят об увеличении регулярности донатов от граждан. А доля тех, кто приобщается к благотворительным или волонтерским сборам время от времени, не изменилась с февраля 2023 года и остается на уровне 44%.

«Такие цифры приобщения украинцев к помощи свидетельствуют и об увеличении собственно потребности в такой помощи, и о стабильной настроенности людей бороться далее. А это очень важный показатель, помогающий оценить реальную картину, без погрешности на усталость или эмоции», — комментирует социолог, основатель и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

Справка Finance.ua:

согласно опросу Rakuten Viber, 46% украинцев делают пожертвования планово с каждой зарплаты;

а по данным monobank, с начала полномасштабного вторжения украинцы задонатили на «Банки» в monobank 1 миллиард евро;

в целом же Украина заняла второе место во Всемирном рейтинге благотворительности, набрав 13 очков с 2022 года. Украину сравнивают с «настоящим альпинистом», ведь в прошлом году страна заняла 10-ю позицию рейтинга. Лидером топа шестой год подряд становится Индонезия.

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