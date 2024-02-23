Украинцы все больше донатят на армию — исследование — Finance.ua
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Украинцы все больше донатят на армию — исследование

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Украинцы все больше донатят на армию — исследование
Украинцы все больше донатят на армию — исследование
24 февраля 2022 года жизнь украинцев коренным образом изменила полномасштабная агрессия россии. За эти два года произошли существенные миграционные сдвиги и изменения на уровне общества, доверия граждан друг к другу и к действиям государства. Полномасштабная война стала катализатором единения нации против внешнего врага на всех уровнях.
Исследовательская компания Gradus Research провела специальный опрос ко 2-й годовщине полномасштабного вторжения, чтобы проанализировать, что происходит с донатами украинцев.

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Результаты опроса говорят об увеличении регулярности донатов от граждан. А доля тех, кто приобщается к благотворительным или волонтерским сборам время от времени, не изменилась с февраля 2023 года и остается на уровне 44%.
Украинцы все больше донатят на армию — исследование
«Такие цифры приобщения украинцев к помощи свидетельствуют и об увеличении собственно потребности в такой помощи, и о стабильной настроенности людей бороться далее. А это очень важный показатель, помогающий оценить реальную картину, без погрешности на усталость или эмоции», — комментирует социолог, основатель и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

Справка Finance.ua:

  • согласно опросу Rakuten Viber, 46% украинцев делают пожертвования планово с каждой зарплаты;
  • а по данным monobank, с начала полномасштабного вторжения украинцы задонатили на «Банки» в monobank 1 миллиард евро;
  • в целом же Украина заняла второе место во Всемирном рейтинге благотворительности, набрав 13 очков с 2022 года. Украину сравнивают с «настоящим альпинистом», ведь в прошлом году страна заняла 10-ю позицию рейтинга. Лидером топа шестой год подряд становится Индонезия.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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