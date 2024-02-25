Сколько украинцев поддерживают инициативу о множественном гражданстве — Finance.ua

Сколько украинцев поддерживают инициативу о множественном гражданстве Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Сколько украинцев поддерживают инициативу о множественном гражданстве, Фото: vechirniy.kyiv.ua

В Украине отношение граждан к возможному введению множественного гражданства, которое предложил президент Украины Владимир Зеленский, практически поделилось пополам: у 27% отношение скорее положительное, а 28% - скорее негативное.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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«22 января 2024 года, в День соборности, президент Владимир Зеленский объявил, что подает в Верховную Раду законопроект, который позволит ввести множественное гражданство для украинцев за рубежом, у которых гражданство другого государства (кроме граждан государства-агрессора). Сейчас законопроект еще не одобрен, и в обществе идет обсуждение и дискуссии отдельных положений. Мы спросили у респондентов, какое у них в целом складывается впечатление об этом законопроекте», — отмечается в пресс-релизе КМИС по итогам опроса.

Инфографика: КМИС

По данным исследования, мнения принявших в нем участие разделились почти поровну: 27% имеют скорее положительное впечатление о нем, 28% - скорее отрицательное. В то же время 43% респондентов относятся к этому нейтрально. Во всех регионах мнения по этому вопросу преимущественно схожи, хотя в западных областях несколько больше тех, у кого отношение негативное.

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По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, граждане Украины не относятся к этому очень критично, однако внятной поддержки к законопроекту о множественном гражданстве также нет. Он заявляет, что общество готово к обсуждению и обмену мнениями по этому вопросу.

Инфографика: КМИС

«Ощущается и нехватка информации — как это будет работать на практике, какие преимущества (или риски) это составляет для Украины, насколько это добавляет справедливости и т. д. Сейчас общество настроено достаточно конструктивно, поэтому задачей власти будет организовать надлежащую продуктивную дискуссию и одобрить консенсусный законопроект», — считает эксперт.

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В КМИС отметили, что опрос был проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

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