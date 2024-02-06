Комитет Рады поддержал законопроект о множественном гражданстве — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Комитет Рады поддержал законопроект о множественном гражданстве

Казна и Политика
20
Комитет по правам человека поддержал законопроект в сфере миграции об основаниях и порядке приобретения и прекращения гражданства Украины.
Комитет на своем заседании 6 февраля поддержал проект Закона о некоторых вопросах в сфере миграции по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины (№ 10 425).
Об этом сообщила Верховная Рада Украины.
Напомним, этот законопроект подан Президентом Украины. Законопроектом, определенным Главой государства как безотлагательный, актуализируются положения законодательства в сфере миграции и гражданства, в частности, по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины, а также совершенствуется правовое регулирование вопросов по поводу статуса иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в составе Вооруженных Сил Украины., других образованных в соответствии с законодательством формирований, принимают участие в защите независимости и территориальной целостности Украины.

Справка Finance.ua:

Предлагающий законопроект:
Ранее на сайте Верховной Рады Украины появился текст законопроекта. Согласно ему, законопроект предлагает:
  • определить государства, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке;
  • определить категории лиц, которые будут подавать обязательства прекратить иностранное гражданство для приобретения гражданства Украины;
  • ввести декларацию о признании себя гражданином Украины — документ, в котором иностранец свидетельствует, что в случае приобретения гражданства лицо признает себя только гражданином Украины, актуализирует категорию людей, которые не могут обрести украинское гражданство с учетом уровня угрозы нацбезопасности;
  • документ пересматривает основания потери гражданства Украины;
  • уточняет полномочия государственных органов, участвующих в решении вопросов гражданства, урегулирует вопрос возможности представления паспортного документа, срок действия которого истек, иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законом порядке проходят или проходили военную службу;
  • нормирует вопрос о правовом статусе пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые были вовлечены в защиту Украины, в частности, в составе сил ТрО или ДФТГ.
Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.