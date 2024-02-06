Комитет Рады поддержал законопроект о множественном гражданстве — Finance.ua

Комитет Рады поддержал законопроект о множественном гражданстве
Комитет по правам человека поддержал законопроект в сфере миграции об основаниях и порядке приобретения и прекращения гражданства Украины.
Комитет на своем заседании 6 февраля поддержал проект Закона о некоторых вопросах в сфере миграции по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины (№ 10 425).
Об этом сообщила Верховная Рада Украины.
Напомним, этот законопроект подан Президентом Украины. Законопроектом, определенным Главой государства как безотлагательный, актуализируются положения законодательства в сфере миграции и гражданства, в частности, по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины, а также совершенствуется правовое регулирование вопросов по поводу статуса иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в составе Вооруженных Сил Украины., других образованных в соответствии с законодательством формирований, принимают участие в защите независимости и территориальной целостности Украины.
Справка Finance.ua:
Предлагающий законопроект:
Ранее на сайте Верховной Рады Украины появился текст законопроекта. Согласно ему, законопроект предлагает:
- определить государства, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке;
- определить категории лиц, которые будут подавать обязательства прекратить иностранное гражданство для приобретения гражданства Украины;
- ввести декларацию о признании себя гражданином Украины — документ, в котором иностранец свидетельствует, что в случае приобретения гражданства лицо признает себя только гражданином Украины, актуализирует категорию людей, которые не могут обрести украинское гражданство с учетом уровня угрозы нацбезопасности;
- документ пересматривает основания потери гражданства Украины;
- уточняет полномочия государственных органов, участвующих в решении вопросов гражданства, урегулирует вопрос возможности представления паспортного документа, срок действия которого истек, иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законом порядке проходят или проходили военную службу;
- нормирует вопрос о правовом статусе пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые были вовлечены в защиту Украины, в частности, в составе сил ТрО или ДФТГ.
Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации.
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