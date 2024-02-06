Комитет Рады поддержал законопроект о множественном гражданстве — Finance.ua

Комитет Рады поддержал законопроект о множественном гражданстве Сегодня 14:45 — Казна и Политика

Комитет по правам человека поддержал законопроект в сфере миграции об основаниях и порядке приобретения и прекращения гражданства Украины.

Комитет на своем заседании 6 февраля поддержал проект Закона о некоторых вопросах в сфере миграции по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины (№ 10 425).

Об этом сообщила Верховная Рада Украины.

Напомним, этот законопроект подан Президентом Украины. Законопроектом, определенным Главой государства как безотлагательный, актуализируются положения законодательства в сфере миграции и гражданства, в частности, по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины, а также совершенствуется правовое регулирование вопросов по поводу статуса иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в составе Вооруженных Сил Украины., других образованных в соответствии с законодательством формирований, принимают участие в защите независимости и территориальной целостности Украины.

Справка Finance.ua:

Предлагающий законопроект:

Ранее на сайте Верховной Рады Украины появился текст законопроекта. Согласно ему, законопроект предлагает:

определить государства, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке;

определить категории лиц, которые будут подавать обязательства прекратить иностранное гражданство для приобретения гражданства Украины;

ввести декларацию о признании себя гражданином Украины — документ, в котором иностранец свидетельствует, что в случае приобретения гражданства лицо признает себя только гражданином Украины, актуализирует категорию людей, которые не могут обрести украинское гражданство с учетом уровня угрозы нацбезопасности;

документ пересматривает основания потери гражданства Украины;

уточняет полномочия государственных органов, участвующих в решении вопросов гражданства, урегулирует вопрос возможности представления паспортного документа, срок действия которого истек, иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законом порядке проходят или проходили военную службу;

нормирует вопрос о правовом статусе пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые были вовлечены в защиту Украины, в частности, в составе сил ТрО или ДФТГ.

Кулеба объяснил , смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации.

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