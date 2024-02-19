Сколько лет нужно работать, чтобы приобрести собственное жилье: исследование по областям (инфографика) — Finance.ua

Сколько лет нужно работать, чтобы приобрести собственное жилье: исследование по областям (инфографика) Сегодня 12:02 — Недвижимость

Сколько лет нужно работать, чтобы приобрести собственное жилье: исследование по областям (инфографика)

Маркетплейс недвижимости Dim.ria и платформа поиска работы robota.uа представили аналитическое исследование, в рамках которого проанализировали, сколько времени и в каких областях нужно работать, чтобы купить квартиру в Украине.

Об исследовании

В рамках исследования аналитики анализировали стоимость недвижимости в областных центрах, а также исследовали цену на жилье в областях Украины без областных центров в соответствии со всем предложением пользователей и застройщиков.

Эксперты проанализировали среднюю заработную плату пяти самых популярных профессий и профессий с наибольшим доходом в трех крупнейших городах Украины по объявлениям по состоянию на январь 2024 года.

Эксперты анализировали соотношение заработных плат к стоимости жилья в размере полной месячной заработной платы без вычета доли расходов.

Все оценки исследования не учитывают возможное изменение стоимости недвижимости за годы под влиянием экономических факторов.

Первичный рынок

Областные центры

По состоянию на январь 2024 г. наибольшая средняя заработная плата фиксируется в Киеве — 23 600 грн. Соответственно, средняя стоимость однокомнатной квартиры — 3 299 336 грн. Согласно указанным данным, стоимость жилья составляет 140 полных заработных плат специалиста, которые конвертируются в 12 лет.

Во Львове период покупки однокомнатного жилья, ориентируясь на среднюю заработную плату, составляет 11 лет, а в Днепре — 10 лет.

Области без областных центров

Исследование соотношения средних доходов и стоимости жилья в областях без учета областных центров показывает, что лидеры среди цен на недвижимость — Ивано-Франковская, Закарпатская и Черкасская области.

Средняя цена однокомнатной квартиры в Ивано-Франковской области составляет 1 839 190 грн, а заработная плата — 17 848 грн. Соответственно для покупки квартиры требуется 103 полных заработных платы, что составляет 9 лет. В Закарпатской и Черкасской областях требуется 8 лет для покупки жилья в новостройке. Самый короткий период для покупки зафиксирован в Черниговской области — 5 лет.

Вторичный рынок

Областные центры

Киев, Львов и Ужгород имеют самую большую среднюю цену за однокомнатную квартиру. В столице необходимо 11 лет накопления средней месячной заработной платы для покупки квартиры стоимостью 3 070 637 грн. Во Львове для этого необходимо 10 лет, в Виннице и Ужгороде — 9 лет.

Области без областных центров

Среди лидеров по продолжительности накопления средств на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, согласно средней заработной плате, также Ивано-Франковская, Закарпатская и Черкасская области.

В Ивано-Франковской области цена жилья составляет 2 337 188 грн, а средний доход — 17 848 грн. Период накопления составляет 11 лет. В Кировоградской области в самые короткие сроки можно приобрести квартиру на вторичном рынке — 2 года.

Самые популярные профессии и сравнение их дохода к стоимости квартиры

В рамках исследования аналитики сформировали список профессий с самым большим количеством вакансий в Киеве, Львове и Днепре.

Продавец-консультант в столице накопит на квартиру на вторичном рынке за 16 лет, а на первичном — за 18 лет. Во Львове такому специалисту нужно 15 лет для покупки жилья.

Водителю во Львове со средней заработной платой 26 500 грн потребуется 8 лет. А такому же специалисту в Днепре необходимо 5 лет, чтобы приобрести жилье на вторичном рынке и 7 лет — на первичном рынке.

Какие профессии выбирать, чтобы быстро купить квартиру

Аналитические центры собрали информацию о вакансиях с самыми большими заработными платами в трех крупнейших городах Украины.

Техническому лидеру команды с доходом 78 880 грн в Киеве нужно копить около 4-х лет на квартиру в новостройке и 3 года — на квартиру на вторичном рынке. Во Львове средняя заработная плата этого специалиста составляет 73 753 грн, что конвертируется в 2 года покупки жилья на вторичном рынке и 4 года — на первичном.

Среди перечня профессий нетехнической является вакансия Chief Marketing Officer (СМО), доход которой приравнивается к 4 годам для покупки квартиры в Киеве и Львове.

Наибольшую среднюю заработную плату в Киеве, Днепре и Львове имеет Java developer.

Напомним, по данным Опендатабота, в 2023 году украинцы приобрели в 1,7 раза больше недвижимости по сравнению с предыдущим годом. Однако это все еще в 1,6 раза меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Национальный банк Украины ранее сообщал , что банки Украины в 2023 году выдали 6114 ипотечных кредитов на общую сумму 9,1 млрд грн. Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в 2023 году по сравнению с предыдущим годом вырос почти в пять раз, а количество сделок утроилось.

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