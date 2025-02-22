Три страны, где можно быстрее всего получить гражданство ЕС — Finance.ua

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Три страны, где можно быстрее всего получить гражданство ЕС

Мир
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Три страны, где можно быстрее всего получить гражданство ЕС
Три страны, где можно быстрее всего получить гражданство ЕС
Для тех, кто собирается переехать жить за границу, вопрос гражданства — более чем актуален. В большинстве стран ЕС гражданство не так просто быстро получить. Процесс можно ускорить, «купив» его.
Об этом рассказывает издание «УНИАН».

В какой стране можно быстро получить гражданство ЕС

Если говорить о том, где в Европе можно быстро получить гражданство, советуют обратить внимание на Мальту. У этой страны есть быстрая программа для получения гражданства в ЕС.
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Правда, это будет стоить очень недешево — гражданство можно «купить» в рамках «Мальтийской программы индивидуальных инвесторов».
Как быстро получить гражданство другой страны (Мальты):
  • чтобы получить гражданство за 3 года, нужно сделать взнос в государственный фонд в размере 600 000 евро;
  • за 1 год — такой же взнос, но уже в размере 750 000 евро.
Кроме этого, нужно будет купить или взять в аренду дом/квартиру в стране и внести еще один благотворительный взнос — 10 000 евро. Удовольствие не из дешевых, но сейчас это один из самых быстрых вариантов среди стран ЕС.
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Те, кто имеет мальтийский паспорт, могут беспрепятственно посещать все страны ЕС, а также путешествовать без визы в более чем 180 стран мира.

В каких еще странах можно получить гражданство

Есть и другие страны, где можно быстро получить гражданство ЕС (относительно быстро) — это Португалия и Греция.
Здесь работает программа «Золотая виза» — тоже через инвестиции, но уже дешевле. В Португалии гражданство можно получить через 5 лет, в Греции — через 7 лет.
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Напомним, 17 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о введении института множественного гражданства в Украине.
По словам Владимира Зеленского, принятие закона о множественном гражданстве станет ключевым шагом для содействия возвращению украинцев на родину.

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По материалам:
УНІАН
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