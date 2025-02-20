Какие страны дают гражданство при рождении ребенка (инфографика) — Finance.ua

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Какие страны дают гражданство при рождении ребенка (инфографика)

Личные финансы
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Какие страны дают гражданство при рождении ребенка (инфографика)
Какие страны дают гражданство при рождении ребенка (инфографика)
Некоторые страны предоставляют гражданство по праву рождения (jus soli). То есть младенцы, которые там родились, автоматически становятся гражданами таких государств.
В частности, это право действует в США и Канаде, однако не только они выдают гражданство младенцам, рожденным на их территории.
В каких еще странах автоматически дают гражданство по праву рождения
Кроме США и Канады, есть еще страны, автоматически предоставляющие гражданство всем детям, рожденным на их территории, независимо от гражданства родителей.
Какие страны дают гражданство при рождении ребенка (инфографика)
Но большинство стран все же не предоставляют гражданство только по факту рождения. В частности, в ЕС почти все страны придерживаются принципа jus sanguinis (право крови), то есть гражданство передается от родителей.
В то же время, в некоторых государствах ЕС действует ограниченное jus soli, когда гражданство детям выдают при дополнительных условиях.
В каких случаях страны ЕС выдают гражданство детям иностранцев
  • Ирландия — родившийся там ребенок получает гражданство, если хотя бы один из родителей является гражданином Ирландии или Великобритании, или проживал легально в Ирландии не менее 3 лет до рождения ребенка.
  • Франция — предоставляет автоматическое гражданство с 18 лет, если родившийся там ребенок проживал в стране не менее 5 лет с 11-летнего возраста. Иногда гражданство можно получить раньше (с 13 или 16 лет) при определенных условиях.
  • Германия — выдает гражданство малышу, если хотя бы один из родителей имеет постоянный вид на жительство и прожил в стране не менее 8 лет.
  • Португалия — ребенок может получить гражданство, если хотя бы один родитель проживал в стране 1 год перед рождением младенца.
  • Бельгия — предоставляет новорожденному автоматическое гражданство, если хотя бы один родитель проживал там 5 лет до этого.
В других странах ЕС родившиеся там дети могут стать гражданами значительно позже, путем натурализации. То есть, если после рождения ребенок проживает там легально длительное время, то впоследствии может подать запрос на гражданство.
Также часто страны ЕС предоставляют гражданство детям, которые там родились и не получили гражданство какой-либо другой страны.

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По материалам:
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