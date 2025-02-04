Супругам военных упростят получение гражданства: Зеленский подписал закон — Finance.ua

Супругам военных упростят получение гражданства: Зеленский подписал закон Сегодня 11:43 — Казна и Политика

Супругам военных упростят получение гражданства: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12 032, упрощающий получение украинского гражданства для жен или мужей военных.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект предлагает предоставить женам и мужьям военнослужащих Украины право подать декларацию об отказе от иностранного гражданства при приобретении украинского гражданства.

Аналогичное право получат мужья и жены граждан Украины, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Также законопроект предусматривает:

установление квоты для воссоединения семьи: установлены квоты иммиграции для иностранцев, приезжающих в Украину для воссоединения с военнослужащими;

восстановление гражданства: супруги иностранцев, защищавших Украину, смогут восстановить украинское гражданство.

В пояснительной записке говорится, что этот законопроект будет способствовать реализации права на гражданство для супругов защитников Украины.

Напомним, по мнению Зеленского, принятие закона о множественном гражданстве станет ключевым шагом для содействия возвращению украинцев на родину.

В 2024 году гражданство Украины получило 7 883 человека по рождению или территориальному происхождению, а также 60 человек — на основании Указа президента Украины.

Телеканал 24 По материалам:

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