Супругам военных упростят получение гражданства: Зеленский подписал закон — Finance.ua
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Супругам военных упростят получение гражданства: Зеленский подписал закон

Казна и Политика
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Супругам военных упростят получение гражданства: Зеленский подписал закон
Супругам военных упростят получение гражданства: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12 032, упрощающий получение украинского гражданства для жен или мужей военных.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Законопроект предлагает предоставить женам и мужьям военнослужащих Украины право подать декларацию об отказе от иностранного гражданства при приобретении украинского гражданства.
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Аналогичное право получат мужья и жены граждан Украины, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Также законопроект предусматривает:
  • установление квоты для воссоединения семьи: установлены квоты иммиграции для иностранцев, приезжающих в Украину для воссоединения с военнослужащими;
  • восстановление гражданства: супруги иностранцев, защищавших Украину, смогут восстановить украинское гражданство.
В пояснительной записке говорится, что этот законопроект будет способствовать реализации права на гражданство для супругов защитников Украины.
Напомним, по мнению Зеленского, принятие закона о множественном гражданстве станет ключевым шагом для содействия возвращению украинцев на родину.
В 2024 году гражданство Украины получило 7 883 человека по рождению или территориальному происхождению, а также 60 человек — на основании Указа президента Украины.
По материалам:
Телеканал 24
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