Требования к банковскому счету для зачисления выплат — Finance.ua

Требования к банковскому счету для зачисления выплат
Пенсионеры в Украине могут получать выплаты через один из уполномоченных банков, но банковский счет должны открыть именно для пенсий и соцвыплат.
Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.
В соответствии с законодательством, пенсия выплачивается через отделение АО «Укрпочта» или через банк. Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно.
Пенсионеры, получившие статус внутренне перемещенных лиц до 24.02.2022, получают выплаты исключительно через счета АО «Ощадбанк».
Требования к банковскому счету для зачисления пенсии:
- счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков;
- текущий счет открывается для зачисления пенсионных и других социальных выплат;
- счет должен быть активным (действующим).
В заявлении о назначении/перерасчете пенсии (если выбран способ выплаты через банк) номер счета указывается в международном формате IBAN, состоящем из 29 цифр и букв.
Международный номер банковского счета можно узнать в мобильном приложении банка или непосредственно в отделении банковского учреждения.
В случае изменения банковских реквизитов или банка пенсионеру необходимо уведомить об этом орган Пенсионного фонда для своевременного получения пенсии. Предоставить необходимую информацию можно дистанционно.
Напомним, пенсионные выплаты производятся между 4 и 25 числом каждого месяца. При регистрации пенсии определяется дата выплаты, которая обычно остается неизменной. Однако многие пенсионеры изъявляют желание изменить дату получения пенсии.
Изменение даты выплаты пенсии возможно только при исключительных обстоятельствах. Пенсионный фонд обычно не меняет заранее установленный график выплат, основываясь на категории пенсионера.
По состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсий сейчас 5743 грн. 12,06% из общего количества пенсионеров получают выплаты более 10 000 грн. С начала года возросла доля пенсионеров, получающих более 10 тыс. грн. На 1 января она составляла 10,94%.
Как происходит расчет пенсий в странах Европы (аналогия с Украиной) 🔍
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