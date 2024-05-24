Требования к банковскому счету для зачисления выплат — Finance.ua

Требования к банковскому счету для зачисления выплат Сегодня 08:30 — Финтех и Карты

Требования к банковскому счету для зачисления выплат

Пенсионеры в Украине могут получать выплаты через один из уполномоченных банков, но банковский счет должны открыть именно для пенсий и соцвыплат.

Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

В соответствии с законодательством, пенсия выплачивается через отделение АО «Укрпочта» или через банк. Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно.

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Пенсионеры, получившие статус внутренне перемещенных лиц до 24.02.2022, получают выплаты исключительно через счета АО «Ощадбанк».

Требования к банковскому счету для зачисления пенсии:

счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков;

текущий счет открывается для зачисления пенсионных и других социальных выплат;

счет должен быть активным (действующим).

В заявлении о назначении/перерасчете пенсии (если выбран способ выплаты через банк) номер счета указывается в международном формате IBAN, состоящем из 29 цифр и букв.

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Международный номер банковского счета можно узнать в мобильном приложении банка или непосредственно в отделении банковского учреждения.

В случае изменения банковских реквизитов или банка пенсионеру необходимо уведомить об этом орган Пенсионного фонда для своевременного получения пенсии. Предоставить необходимую информацию можно дистанционно

Напомним, пенсионные выплаты производятся между 4 и 25 числом каждого месяца. При регистрации пенсии определяется дата выплаты, которая обычно остается неизменной. Однако многие пенсионеры изъявляют желание изменить дату получения пенсии.

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Изменение даты выплаты пенсии возможно только при исключительных обстоятельствах. Пенсионный фонд обычно не меняет заранее установленный график выплат, основываясь на категории пенсионера.

По состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсий сейчас 5743 грн. 12,06% из общего количества пенсионеров получают выплаты более 10 000 грн. С начала года возросла доля пенсионеров, получающих более 10 тыс. грн. На 1 января она составляла 10,94%.

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