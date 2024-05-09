В Пенсионном фонде напомнили о размерах пенсий по категориям — Finance.ua

В Пенсионном фонде напомнили о размерах пенсий по категориям Сегодня 13:00 — Казна и Политика

В Пенсионном фонде напомнили о размерах пенсий по категориям

С 1 марта в Украине повысили пенсии для некоторых категорий пенсионеров. Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

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Индексация пенсий производилась до ч. 2 ст. 42 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» путем перерасчета на коэффициент увеличения показателя средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,0796.

Текст постановления КМУ от 23.02.2024 № 185 читайте здесь.

Пенсии индексированы для:

гражданских пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

пенсионеров силовых ведомств;

лиц, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы;

научных работников, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

К пенсиям, назначенным в соответствии с Законом Украины № 1058-IV по поступившим до 31 декабря 2023 года обращениям включительно, размер которых не повысился с 1 марта 2024 года, устанавливается ежемесячная доплата в размере 100 грн.

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Доплата 100 грн устанавливается в пределах максимального размера пенсии, который определен законом (23 610,00 грн), дополнительно к выплатам, установленным с 01.03.2021 (100 грн), и/или с 01.03.2022 (135 грн), и/или с 01.03.2023 (100 грн).

Индексация пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»

Размеры пенсий, назначенных в соответствии со статьями 13, 21 и 36 данного закона (кроме лиц из числа военнослужащих срочной службы), повысились на коэффициент увеличения 1,0796.

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Размеры пенсий

Повышению на коэффициент 1,0796 подлежат установленные минимальные размеры пенсий по инвалидности военнослужащим:

лицам с инвалидностью в результате войны из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы:

І группы — 6493,72 грн (до 01.03.2024 — 6014,93 грн);

ІІ группы — 5957,41 грн (до 01.03.2024 — 5518,17 грн);

ІІІ группы — 5680,87 грн (до 01.03.2024 — 5262,01 грн)

другим лицам с инвалидностью

І группы — 5950,96 грн (до 01.03.2024 — 5512,19 грн);

ІІ группы — 5680,87 грн (до 01.03.2024 — 5262,01 грн);

ІІІ группы — 5409,49 грн (до 01.03.2024 — 5010,64 грн).

Минимальные размеры пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы:

лицам с инвалидностью I группы — 8839,20 грн (до 01.03.2024 — 8187,48 грн);

лицам с инвалидностью ІІ группы — 7071,36 грн (до 01.03.2024 — 6549,98 грн);

лицам с инвалидностью ІІІ группы — 5450,85 грн (до 01.03.2024 — 5048,95 грн);

детям с инвалидностью — 5450,85 грн (до 01.03.2024 — 5048,95 грн).

Размер пенсии за особые заслуги, который определен в соответствии с абз. 2 ч. 1 статьи 5 Закона Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» с 01.03.2024 составляет 4534,32 грн (до 01.03.2024 — 4200,00 грн).

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Установлены минимальные размеры выплат пенсионерам, которым назначена пенсия в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»:

которые достигли возраста 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет — 3370,00 грн;

в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет и лицам с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа — 2980,00 грн (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);

в возрасте от 70 до 80 лет, у которых полный страховой стаж 30/35 лет — 3240,00 грн (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);

которым исполнилось 80 лет и имеют страховой стаж 20/25 лет — 3370,00 грн (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);

другим категориям неработающих пенсионеров (независимо от стажа) — 2725,00 грн (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

Пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины «О государственной службе», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины», «О научной и научно-технической деятельности», с 01.03.2024 повышаются без учета надбавок, повышений, доплат к пенсии, установленных законодательством. Повышение производится в пределах максимального размера пенсии, который определен законом.

Напомним, в Украине с 1 мая 2024 года некоторым пенсионерам автоматически повысили выплаты.

Повышенные выплаты получат в мае те граждане, которые в предыдущем месяце достигли 70, 75 и 80 лет. Суммы надбавок к пенсиям уже несколько лет неизменны. Они составляют:

для пенсионеров от 70 до 74 лет — 300 гривен;

для пенсионеров от 75 до 79 лет — 456 гривен;

для пенсионеров старше 80 лет — 570 гривен.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 1 апреля 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5743,3 грн — это 147,3 долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя пенсионная выплата увеличилась на 9,6% (+505 грн);

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя пенсионная выплата увеличилась на 9,6% (+505 грн); однако пенсионеры могут стать первыми жертвами гиперинфляции и бюджетного кризиса, если государство не предпримет эффективных мер в экономике и социальной политике;

как отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев: «Годовая инфляция в марте к марту 2023 года составила 3,2%, средняя за первый квартал (к январю-марту 2023) — 4%. Так что пенсии ненамного, но выросли в реальном измерении».

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