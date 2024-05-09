В Пенсионном фонде напомнили о размерах пенсий по категориям — Finance.ua

В Пенсионном фонде напомнили о размерах пенсий по категориям
С 1 марта в Украине повысили пенсии для некоторых категорий пенсионеров. Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.
Индексация пенсий производилась до ч. 2 ст. 42 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» путем перерасчета на коэффициент увеличения показателя средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,0796.
Текст постановления КМУ от 23.02.2024 № 185 читайте здесь.
Пенсии индексированы для:
- гражданских пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;
- пенсионеров силовых ведомств;
- лиц, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы;
- научных работников, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.
К пенсиям, назначенным в соответствии с Законом Украины № 1058-IV по поступившим до 31 декабря 2023 года обращениям включительно, размер которых не повысился с 1 марта 2024 года, устанавливается ежемесячная доплата в размере 100 грн.
Доплата 100 грн устанавливается в пределах максимального размера пенсии, который определен законом (23 610,00 грн), дополнительно к выплатам, установленным с 01.03.2021 (100 грн), и/или с 01.03.2022 (135 грн), и/или с 01.03.2023 (100 грн).
Индексация пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»
Размеры пенсий, назначенных в соответствии со статьями 13, 21 и 36 данного закона (кроме лиц из числа военнослужащих срочной службы), повысились на коэффициент увеличения 1,0796.
Размеры пенсий
Повышению на коэффициент 1,0796 подлежат установленные минимальные размеры пенсий по инвалидности военнослужащим:
- лицам с инвалидностью в результате войны из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы:
- І группы — 6493,72 грн (до 01.03.2024 — 6014,93 грн);
- ІІ группы — 5957,41 грн (до 01.03.2024 — 5518,17 грн);
- ІІІ группы — 5680,87 грн (до 01.03.2024 — 5262,01 грн)
- другим лицам с инвалидностью
- І группы — 5950,96 грн (до 01.03.2024 — 5512,19 грн);
- ІІ группы — 5680,87 грн (до 01.03.2024 — 5262,01 грн);
- ІІІ группы — 5409,49 грн (до 01.03.2024 — 5010,64 грн).
Минимальные размеры пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы:
- лицам с инвалидностью I группы — 8839,20 грн (до 01.03.2024 — 8187,48 грн);
- лицам с инвалидностью ІІ группы — 7071,36 грн (до 01.03.2024 — 6549,98 грн);
- лицам с инвалидностью ІІІ группы — 5450,85 грн (до 01.03.2024 — 5048,95 грн);
- детям с инвалидностью — 5450,85 грн (до 01.03.2024 — 5048,95 грн).
Размер пенсии за особые заслуги, который определен в соответствии с абз. 2 ч. 1 статьи 5 Закона Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» с 01.03.2024 составляет 4534,32 грн (до 01.03.2024 — 4200,00 грн).
Установлены минимальные размеры выплат пенсионерам, которым назначена пенсия в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»:
- которые достигли возраста 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет — 3370,00 грн;
- в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет и лицам с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа — 2980,00 грн (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);
- в возрасте от 70 до 80 лет, у которых полный страховой стаж 30/35 лет — 3240,00 грн (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);
- которым исполнилось 80 лет и имеют страховой стаж 20/25 лет — 3370,00 грн (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);
- другим категориям неработающих пенсионеров (независимо от стажа) — 2725,00 грн (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).
Пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины «О государственной службе», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины», «О научной и научно-технической деятельности», с 01.03.2024 повышаются без учета надбавок, повышений, доплат к пенсии, установленных законодательством. Повышение производится в пределах максимального размера пенсии, который определен законом.
Напомним, в Украине с 1 мая 2024 года некоторым пенсионерам автоматически повысили выплаты.
Повышенные выплаты получат в мае те граждане, которые в предыдущем месяце достигли 70, 75 и 80 лет. Суммы надбавок к пенсиям уже несколько лет неизменны. Они составляют:
- для пенсионеров от 70 до 74 лет — 300 гривен;
- для пенсионеров от 75 до 79 лет — 456 гривен;
- для пенсионеров старше 80 лет — 570 гривен.
Справка Finance.ua:
- по состоянию на 1 апреля 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5743,3 грн — это 147,3 долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя пенсионная выплата увеличилась на 9,6% (+505 грн);
- однако пенсионеры могут стать первыми жертвами гиперинфляции и бюджетного кризиса, если государство не предпримет эффективных мер в экономике и социальной политике;
- как отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев: «Годовая инфляция в марте к марту 2023 года составила 3,2%, средняя за первый квартал (к январю-марту 2023) — 4%. Так что пенсии ненамного, но выросли в реальном измерении».
Минимальная зарплата и пенсия в 2024 году
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