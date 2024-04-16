В Раде хотят повысить показатель соотношения средней пенсии и средней зарплаты до 60% — Finance.ua

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В Раде хотят повысить показатель соотношения средней пенсии и средней зарплаты до 60%

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В Раде хотят повысить показатель соотношения средней пенсии и средней зарплаты до 60%
В Раде хотят повысить показатель соотношения средней пенсии и средней зарплаты до 60%
Соотношение средней пенсионной выплаты и средней заработной платы в Украине сегодня составляет около 30%. Стратегическая цель — повысить этот показатель до 60%.
Об этом сообщила председатель комитета соцполитики и защиты прав ветеранов Верховной Рады и депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова.
«Коэффициент замещения (соотношение средней пенсионной выплаты и средней заработной платы) на сегодняшний день составляет около 30%. Идет мощная работа над тем, чтобы этот показатель в будущем составлял не менее 40%. Стратегическая цель — это 60%», — подчеркнула народный депутат.
Третьякова отметила, что в настоящее время почти 30% населения Украины достигло пенсионного возраста. Около 9 млн граждан уплачивают единый социальный взнос (ЕСВ), за счет которого в том числе выплачиваются пенсии.

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«Чтобы повысить соотношение средней пенсии и средней зарплаты, необходимо провести реформу ЕСВ, внедрить практику пенсионных накоплений, проработать вопросы поддержки финансового благополучия семьи, например, за счет возвращения домохозяйствам переплаченных в течение года налогов, а также содействовать занятости женщин», — отметила чиновник.
Представители Международной организации труда пообещали к следующей встрече в комитете социальной политики и защиты прав ветеранов смоделировать ряд предложений, в частности, в сфере развития пенсионной системы в Украине.

Справка Finаnce.ua:

  • по состоянию на 1 апреля средний размер пенсии составил 5 743,27 грн;
  • 1 марта этого года правительство провело индексацию пенсий. В частности, у одной из категорий граждан выплаты выросли до 14,308 тыс. грн.
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По материалам:
Судебно-юридична газета
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