Когда пенсионер сможет получить часть пенсии, поступившую как благотворительный взнос — Finance.ua

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Когда пенсионер сможет получить часть пенсии, поступившую как благотворительный взнос

Личные финансы
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Когда пенсионер сможет получить часть пенсии, поступившую как благотворительный взнос
Когда пенсионер сможет получить часть пенсии, поступившую как благотворительный взнос
Благотворительный персонализированный взнос или благотворительное пожертвование, осуществленное в пользу конкретного пенсионера, включается в выплатные документы не позднее 1 месяца со дня поступления средств.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Пенсионеру, указанному в платежной инструкции, направляется 70% благотворительного пожертвования.
Финансирование средств осуществляется в соответствии с датами выплаты пенсии (пункт 6 Постановления правления Пенсионного фонда Украины от 15 февраля 2023 года № 8−1 «Об утверждении Порядка уплаты благотворительного пожертвования и выплате ее части пенсионеру» (с изменениями).
Размер минимальной пенсии -это, по сути, размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году этот показатель увеличили с 2093 грн до 2361 грн.
Кроме того, на 1 марта 2024 года запланирована ежегодная индексация пенсий.
Как напоминают в Пенсионном фонде, индексация проводится для гражданских, военных пенсионеров, чернобыльцев, получающих страховые выплаты и специальные пенсии.
«Если пенсия назначается впервые в текущем году или производится перерасчет согласно законодательству, применяется прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, 2361 грн», — отметили в ПФУ.
Максимальная пенсия тоже возросла, поскольку это десятикратный размер минималки. То есть речь идет о 23 610 грн.

Минимальная зарплата и пенсия в 2024 году

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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