Какую пенсию можно получить с зарплатой вдвое выше средней — Finance.ua

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Какую пенсию можно получить с зарплатой вдвое выше средней

Личные финансы
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Какую пенсию можно получить с зарплатой вдвое выше средней
Какую пенсию можно получить с зарплатой вдвое выше средней
В Украине с зарплатой вдвое выше средней (это более 33 тыс. грн по данным Пенсионного фонда) можно получить пенсию в размере 9 491,5 грн. Такая пенсия возможна при наличии 35 лет стажа.
Так, согласно последним данным ПФУ, в Украине средняя зарплата, из которой уплатили единый соцвзнос, составляет 16 836 грн.
Таким образом, учитывая среднюю зарплату за три года (13 559,41 грн.), 35 лет стажа, размер предстоящей выплаты будет составлять 9 491,5 грн. Среди пенсионеров около 2,7 млн тех, кто продолжает работать. Они в среднем получают выплату в 6 тыс. грн. Всего пенсию получают 10,1 млн человек.
Из них наибольшее количество (2,6 млн) получают пенсию до 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. От 4 тыс. до 5 тыс. грн получают 1,8 млн украинцев. Итак, большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают выплаты до 5 тыс. грн. Высокие пенсии (от 10 тыс. грн.) получают 1,2 млн пенсионеров.
Заметим, что эффективная пенсионная система может дать возможность работающему получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода. Международная организация труда рекомендует: минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% привычного заработка.
Украина, к сожалению, эту норму выполняет только по отдельным льготным категориям (например, судьи могут получать 80% зарплаты на пенсии) или с отношении самых бедных. Украинец со средней зарплатой и стажем в 35 лет на заслуженном отдыхе получает пенсию, размер которой меньше 30% привычного дохода.

Справка Finance.ua:

  • Размер минимальной пенсии — это, по сути, размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году этот показатель увеличили с 2093 грн до 2361 грн.
  • Как напоминают в Пенсионном фонде, индексация проводится для гражданских, военных пенсионеров, чернобыльцев, получающих страховые выплаты и специальные пенсии.
  • «Если пенсия назначается впервые в текущем году или производится перерасчет согласно законодательству, применяется прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, 2361 грн», — отметили в ПФУ.
  • Максимальная пенсия тоже возросла, поскольку это десятикратный размер минималки. То есть речь идет о 23 610 грн.

Минимальная зарплата и пенсия в 2024 году

По материалам:
Обозреватель
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