Торговые партнеры Украины: как менялись связи в последние семь лет (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Торговые партнеры Украины: как менялись связи в последние семь лет (инфографика)

Казна и Политика
0
Торговые партнеры Украины: как менялись связи в последние семь лет (инфографика)
Торговые партнеры Украины: как менялись связи в последние семь лет (инфографика)
В период с января по август Украина экспортировала товары на 27,5 млрд долларов, в то время как импорт составил 45,1 млрд долларов. Самыми активными партнерами были европейские страны и Китай.
«Слово и дело» проанализировало, как за последние семь лет изменились основные торговые партнеры Украины.
Читайте также
В 2017 и 2018 годах Украина экспортировала товаров на 43,3 млрд. и 47,3 млрд. долларов соответственно, импортировала — на 49,6 млрд. и 57,2 млрд. долларов.
При этом, несмотря на войну, главным торговым партнером оставалась россия. В 2017-м Украина экспортировала в россию товаров на 3,9 млрд долларов, а импортировала — на 7,2 млрд. В 2018 году экспорт и импорт из россии составили 3,7 млрд и 8,1 млрд долларов соответственно.
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»
По объемам экспорта в этот период на втором месте была Польша, по объемам импорта — Китай. Также Украина много экспортировала в Турцию, Италию и Индию, и закупала много товаров в Германии, Польше и беларуси.
В период с 2019 по 2021 год включительно место главного торгового партнера Украины занял Китай.
Читайте также
В 2019 году общий объем экспорта Украины составил 50,1 млрд. долларов, импорта — 60,8 млрд. Украина продала Китаю товаров на 3,6 млрд. долларов, а купила — на 9,2 млрд. долларов.
В пятерку стран, куда ушло больше всего украинских товаров, также вошли:
  • Польша (3,3 млрд долларов);
  • россия (3,2 млрд);
  • Турция (2,6 млрд.);
  • Италия (2,4 миллиарда).
В ТОП-5 стран, откуда Украина больше всего завозила товаров, были:
  • россия (7 млрд долларов);
  • Германия (6 млрд);
  • Польша (4,1 млрд);
  • беларусь (3,8 млрд).
В 2020 году экспорт Украины составил 49,2 млрд долларов, в том числе 7,1 млрд в Китай, а импорт — 54,3 млрд долларов, в том числе 8,3 млрд из Китая.
Читайте также
Украина также продала Польше товаров на 3,3 млрд долларов, россии — на 2,7 млрд, Турции — на 2,4 млрд, Германии — на 2,1 млрд. Импортировано было из Германии на 5,3 млрд долларов, россии — на 4,5 млрд, Польши — на 4,1 млрд, США — на 3,1 млрд.
Экспорт Украины в 2021 году вырос до 68,1 млрд долларов, в том числе 8 млрд в Китай. Импортировано было товаров на 72,8 млрд, в том числе китайских на 11 млрд.
В топ-5 стран, куда шло больше всего украинского экспорта, вошли:
  • Польша (5,2 млрд долларов);
  • Турция (4,1 млрд.);
  • Италия (3,5 млрд);
  • россия (3,4 млрд).
Импортировано больше всего товаров из:
  • Германии (6,3 млрд долларов);
  • рф (6,1 млрд);
  • Польши (5 млрд);
  • беларуси (4,8 млрд).
Во время полномасштабной войны Украина стала больше всего товаров экспортировать в Польшу, россии больше нет в списке. Импорт больше всего идет из Китая.
Читайте также
В 2022 году Украина экспортировала товаров на 44,1 млрд. долларов, в том числе 6,7 млрд. в Польшу. В первую пятерку также вошли Румыния (3,9 млрд), Турция (2,9 млрд), Китай (2,5 млрд) и Венгрия (2,3 млрд).
Импорт Украины составил 55,3 млрд долларов, в том числе 8,7 млрд из Китая. Украина также закупила у Польши товаров на 5,5 млрд, у Германии — на 4,6 млрд, у Турции — на 3,4 млрд, в США — на 2,2 млрд.
В 2023 году объемы экспорта Украины упали до 36,2 млрд долларов, в том числе в Польшу — 4,8 млрд, Румынию — 3,8 млрд, Китай — 2,4 млрд, Турцию — 2,4 млрд, Германию — 2 млрд Импортировала Украина товаров на 63,6 млрд долларов, в том числе из Китая на 10,4 млрд, Польши — 6,66 млрд, Германии — 5,1 млрд, Турции — 4,7 млрд, США — 2,9 млрд.
Читайте также
В первом полугодии 2024 года Украина экспортировала товаров на 19,6 млрд долларов, больше всего в Польшу, Испанию, Китай, Турцию и Германию. Импорт составил 33,2 млрд долларов, больше всего товаров шло из Китая, Польши, Германии, Турции и США.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.