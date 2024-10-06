Торговые партнеры Украины: как менялись связи в последние семь лет (инфографика) — Finance.ua

Торговые партнеры Украины: как менялись связи в последние семь лет (инфографика) Сегодня 15:17 — Казна и Политика

Торговые партнеры Украины: как менялись связи в последние семь лет (инфографика)

В период с января по август Украина экспортировала товары на 27,5 млрд долларов, в то время как импорт составил 45,1 млрд долларов. Самыми активными партнерами были европейские страны и Китай.

«Слово и дело» проанализировало, как за последние семь лет изменились основные торговые партнеры Украины.

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В 2017 и 2018 годах Украина экспортировала товаров на 43,3 млрд. и 47,3 млрд. долларов соответственно, импортировала — на 49,6 млрд. и 57,2 млрд. долларов.

При этом, несмотря на войну, главным торговым партнером оставалась россия. В 2017-м Украина экспортировала в россию товаров на 3,9 млрд долларов, а импортировала — на 7,2 млрд. В 2018 году экспорт и импорт из россии составили 3,7 млрд и 8,1 млрд долларов соответственно.

Инфографика: «Слово и дело»

По объемам экспорта в этот период на втором месте была Польша, по объемам импорта — Китай. Также Украина много экспортировала в Турцию, Италию и Индию, и закупала много товаров в Германии, Польше и беларуси.

В период с 2019 по 2021 год включительно место главного торгового партнера Украины занял Китай.

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В 2019 году общий объем экспорта Украины составил 50,1 млрд. долларов, импорта — 60,8 млрд. Украина продала Китаю товаров на 3,6 млрд. долларов, а купила — на 9,2 млрд. долларов.

В пятерку стран, куда ушло больше всего украинских товаров, также вошли:

Польша (3,3 млрд долларов);

россия (3,2 млрд);

Турция (2,6 млрд.);

Италия (2,4 миллиарда).

В ТОП-5 стран, откуда Украина больше всего завозила товаров, были:

россия (7 млрд долларов);

Германия (6 млрд);

Польша (4,1 млрд);

беларусь (3,8 млрд).

В 2020 году экспорт Украины составил 49,2 млрд долларов, в том числе 7,1 млрд в Китай, а импорт — 54,3 млрд долларов, в том числе 8,3 млрд из Китая.

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Украина также продала Польше товаров на 3,3 млрд долларов, россии — на 2,7 млрд, Турции — на 2,4 млрд, Германии — на 2,1 млрд. Импортировано было из Германии на 5,3 млрд долларов, россии — на 4,5 млрд, Польши — на 4,1 млрд, США — на 3,1 млрд.

Экспорт Украины в 2021 году вырос до 68,1 млрд долларов, в том числе 8 млрд в Китай. Импортировано было товаров на 72,8 млрд, в том числе китайских на 11 млрд.

В топ-5 стран, куда шло больше всего украинского экспорта, вошли:

Польша (5,2 млрд долларов);

Турция (4,1 млрд.);

Италия (3,5 млрд);

россия (3,4 млрд).

Импортировано больше всего товаров из:

Германии (6,3 млрд долларов);

рф (6,1 млрд);

Польши (5 млрд);

беларуси (4,8 млрд).

Во время полномасштабной войны Украина стала больше всего товаров экспортировать в Польшу, россии больше нет в списке. Импорт больше всего идет из Китая.

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В 2022 году Украина экспортировала товаров на 44,1 млрд. долларов, в том числе 6,7 млрд. в Польшу. В первую пятерку также вошли Румыния (3,9 млрд), Турция (2,9 млрд), Китай (2,5 млрд) и Венгрия (2,3 млрд).

Импорт Украины составил 55,3 млрд долларов, в том числе 8,7 млрд из Китая. Украина также закупила у Польши товаров на 5,5 млрд, у Германии — на 4,6 млрд, у Турции — на 3,4 млрд, в США — на 2,2 млрд.

В 2023 году объемы экспорта Украины упали до 36,2 млрд долларов, в том числе в Польшу — 4,8 млрд, Румынию — 3,8 млрд, Китай — 2,4 млрд, Турцию — 2,4 млрд, Германию — 2 млрд Импортировала Украина товаров на 63,6 млрд долларов, в том числе из Китая на 10,4 млрд, Польши — 6,66 млрд, Германии — 5,1 млрд, Турции — 4,7 млрд, США — 2,9 млрд.

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В первом полугодии 2024 года Украина экспортировала товаров на 19,6 млрд долларов, больше всего в Польшу, Испанию, Китай, Турцию и Германию. Импорт составил 33,2 млрд долларов, больше всего товаров шло из Китая, Польши, Германии, Турции и США.

Слово і Діло По материалам:

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