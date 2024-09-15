В Украине второй месяц подряд растут показатели экспорта — Finance.ua

В Украине второй месяц подряд растут показатели экспорта Сегодня 07:06 — Казна и Политика

В Украине второй месяц подряд растут показатели экспорта

В августе 2024 года объем украинского экспорта достиг 3,16 млрд долл., что на 6,4% больше, чем в июле, и на 17,5% превышает показатели соответствующего периода в прошлом году.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Что способствует росту экспорта

По словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, второй месяц подряд экспорт растет благодаря раннему старту сбора урожая и улучшению морской логистики.

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«В августе мы увеличили грузооборот морским транспортом на 224,7 тысяч тонн, или на 3,6% по сравнению с июлем», — отметила она.

По стоимости больше всего экспортировано семян рапса или кользы — на 421,3 млн долл. По физическому объему лидирует экспорт руд и железных концентратов, достигший 2,5 млн тонн.

В частности, в августе Украина экспортировала 2,24 млн т пшеницы на $420,4 млн, что стало вторым рекордным показателем с начала полномасштабного вторжения.

В аграрном секторе также экспортировано:

масла подсолнечного — 226,9 тыс. т на 203,1 млн долл.;

кукурузы — 774,5 тыс. т на 137,4 млн долл.;

ячменя — 524,8 тыс. т на 89,7 млн ​​долл.;

мяса птицы — 39,9 тыс. т на 89,5 млн долл.

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