В Украине второй месяц подряд растут показатели экспорта — Finance.ua

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В Украине второй месяц подряд растут показатели экспорта

Казна и Политика
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В Украине второй месяц подряд растут показатели экспорта
В Украине второй месяц подряд растут показатели экспорта
В августе 2024 года объем украинского экспорта достиг 3,16 млрд долл., что на 6,4% больше, чем в июле, и на 17,5% превышает показатели соответствующего периода в прошлом году.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Что способствует росту экспорта

По словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, второй месяц подряд экспорт растет благодаря раннему старту сбора урожая и улучшению морской логистики.
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«В августе мы увеличили грузооборот морским транспортом на 224,7 тысяч тонн, или на 3,6% по сравнению с июлем», — отметила она.
По стоимости больше всего экспортировано семян рапса или кользы — на 421,3 млн долл. По физическому объему лидирует экспорт руд и железных концентратов, достигший 2,5 млн тонн.
В частности, в августе Украина экспортировала 2,24 млн т пшеницы на $420,4 млн, что стало вторым рекордным показателем с начала полномасштабного вторжения.
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В аграрном секторе также экспортировано:
  • масла подсолнечного — 226,9 тыс. т на 203,1 млн долл.;
  • кукурузы — 774,5 тыс. т на 137,4 млн долл.;
  • ячменя — 524,8 тыс. т на 89,7 млн ​​долл.;
  • мяса птицы — 39,9 тыс. т на 89,5 млн долл.
По материалам:
Finance.ua
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