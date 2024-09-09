Украина экспортировала 7,5 млн агропродукции с начала маркетингового года — Finance.ua

Украина экспортировала 7,5 млн агропродукции с начала маркетингового года Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Украина экспортировала 7,5 млн агропродукции с начала маркетингового года

Показатели экспорта украинского зерна в этом году существенно выше прошлогодних.

Об этом стало известно из данных Государственной таможенной службы

По состоянию на 6 сентября с начала 2024/25 МГ Украина экспортировала 7,515 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 536 тыс. тонн было отгружено в текущем месяце.

При этом уточняется, что на аналогичную дату прошлого года общий показатель отгрузок составил 4,884 млн тонн, а в сентябре — 297 тыс. тонн.

В разрезе культур с начала текущего сезона экспортировано:

пшеницы — 4,032 млн тонн (в сентябре — 439 тыс. тонн);

ячменя — 1,106 млн тонн (10 тыс. тонн);

ржи — 0,3 тыс. тонн (0);

кукурузы — 2,356 млн тонн (83 тыс. тонн).

Общий экспорт украинской муки с начала сезона по состоянию на 6 сентября оценивается в 12,4 тыс. тонн (в сентябре — 1,1 тыс. тонн), пшеничной — 11,3 тыс. тонн (0,9 тыс. тонн).

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