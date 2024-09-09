Украина экспортировала 7,5 млн агропродукции с начала маркетингового года — Finance.ua
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Украина экспортировала 7,5 млн агропродукции с начала маркетингового года

Казна и Политика
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Украина экспортировала 7,5 млн агропродукции с начала маркетингового года
Украина экспортировала 7,5 млн агропродукции с начала маркетингового года
Показатели экспорта украинского зерна в этом году существенно выше прошлогодних.
Об этом стало известно из данных Государственной таможенной службы.
По состоянию на 6 сентября с начала 2024/25 МГ Украина экспортировала 7,515 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 536 тыс. тонн было отгружено в текущем месяце.
При этом уточняется, что на аналогичную дату прошлого года общий показатель отгрузок составил 4,884 млн тонн, а в сентябре — 297 тыс. тонн.
В разрезе культур с начала текущего сезона экспортировано:
  • пшеницы — 4,032 млн тонн (в сентябре — 439 тыс. тонн);
  • ячменя — 1,106 млн тонн (10 тыс. тонн);
  • ржи — 0,3 тыс. тонн (0);
  • кукурузы — 2,356 млн тонн (83 тыс. тонн).
Общий экспорт украинской муки с начала сезона по состоянию на 6 сентября оценивается в 12,4 тыс. тонн (в сентябре — 1,1 тыс. тонн), пшеничной — 11,3 тыс. тонн (0,9 тыс. тонн).
По материалам:
Finance.ua
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