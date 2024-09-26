Во сколько стран Украина экспортирует молочную продукцию — Finance.ua

Во сколько стран Украина экспортирует молочную продукцию Сегодня 20:20

Во сколько стран Украина экспортирует молочную продукцию

Для украинских молочных продуктов открыты рынки 29 стран мира, еще 11 рынков находятся в процессе открытия.

Об этом сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В ведомстве заявили, что в настоящее время открыты для доступа украинских молочных продуктов на рынки стран ЕС, а также таких стран мира как Канада, Япония, Корея, Великобритания, Китай, страны Персидского залива, страны Африки.

В общей сложности это 29 стран мира.

В состоянии открытия находятся еще 11 рынков (среди которых Чили, Индонезия, Индия, Коста-Рика, Колумбия, Бразилия, Венесуэла, и т. д. ).

В настоящее время исследуются молочные рынки Марокко и Саудовской Аравии, в частности требования к производству и обороту молочных продуктов.

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