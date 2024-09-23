Объемы производства и экспорта подсолнечного масла превысили довоенные показатели — Finance.ua
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Объемы производства и экспорта подсолнечного масла превысили довоенные показатели

Аграрный рынок
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Объемы производства и экспорта подсолнечного масла превысили довоенные показатели
Объемы производства и экспорта подсолнечного масла превысили довоенные показатели
В 2023/2024 маркетинговом году (м.г.) (сентябрь 2023 — август 2024) по сравнению с довоенным 2020/21 м.г. производство подсолнечного масла увеличилось на 13,7% до 6,6 млн тонн, а экспорт — на 17% до 6,2 млн тонн, при этом эти показатели стали вторым результатом за годы существования отрасли.
Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укрмаслопром».
«Наращиванию производства подсолнечного масла способствовало значительное наращивание переработки семян подсолнечника на отечественных мощностях из-за значительного сокращения его экспорта (против 2022/23 м.г. года сокращение на 83,4%, или на 1,5 млн тонн). В отчетном периоде переработано в масло 14,8 млн тонн семян подсолнечника, что на 1,3 млн тонн больше против 2022/23 м.г.», — говорится в сообщении.
Также, согласно сообщению, впервые за все годы в Украине переработано 1 млн тонн семян рапса (22,3% от урожая 2023 года и на 0,8 млн тонн больше против предыдущих периодов).
При этом производство рапсового масла достигло рекордной для Украины отметки в 430 тысяч тонн, а экспорт рапсового масла в 2023/24 г. г. достиг рекордной отметки более чем в 424 тыс. тонн.
«В 2024/25 г. г. прогнозируется сокращение производства подсолнечника до 12−12,5 млн тонн (из-за уменьшения площадей его посева на 2−3% и ожидаемой урожайности). При этом ожидается рост производства соевых бобов до 5,1−5, 5 млн тонн (рост площадей посева более чем на 46%). Производство семян рапса ожидается на уровне 3,4−3,6 млн тонн против 4,1−4,4 млн тонн в 2023/24 г. г.», — говорится в сообщении.
В августе Кабинет Министров утвердил порядок определения уровня минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров, в частности, на семена рапса, семена подсолнечника, масло соевое, подсолнечное и рапсовое.
По материалам:
Українські Новини
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