Экспорт ржи в сентябре превышает прошлогодние показатели более чем в 10 раз — Finance.ua

Экспорт ржи в сентябре превышает прошлогодние показатели более чем в 10 раз Сегодня 20:10 — Аграрный рынок

Экспорт ржи в сентябре превышает прошлогодние показатели более чем в 10 раз

В сентябре 2024 года Украина экспортировала 2 млн 828 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 459 тыс. тонн меньше, чем в августе, но на 877 тыс. тонн или на 44,9% больше, чем в сентябре 2023 года.

Это сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Экспорт украинской пшеницы в сентябре 2024 года составил 2 млн 180 тыс. тонн, что на 952 тыс. тонн или на 77,5% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Также украинские аграрии в сентябре 2024 экспортировали 205 тыс. тонн ячменя, что на 194 тыс. тонн или на 78,2% больше по сравнению с сентябрем 2023 года. Кроме того, в сентябре 2024 года ушло за границу 7,2 тыс. тонн ржи, что более чем в 10 раз больше, чем в сентябре 2024 года.

Экспорт украинской кукурузы в сентябре 2024 года составил 412 тыс. тонн, что на 183 тыс. тонн или на 44,4% меньше, чем в сентябре 2023-го.

Кроме того, в сентябре 2024 года за границу отправили 7,1 тыс. тонн муки (или 9,5 тыс. тонн в перерасчете на зерно), что на 4,3 тыс. тонн, или почти в три раза меньше, чем в сентябре 2023 года.

ukragroconsult По материалам:

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