Польша зафиксировала увеличение экспорта товаров в Украину — Finance.ua
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Польша зафиксировала увеличение экспорта товаров в Украину

Казна и Политика
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Польша фиксирует значительный рост экспорта польских продуктов на рынки третьих стран, обращая внимание на резкий рост экспорта в Украину за последние два года.
Как пишет Wnp.pl, об этом во время Форума бизнеса в Варшаве заявил заместитель министра развития и технологий Польши Яцек Томчак.
По словам польского чиновника, в 2023 году Польша была одной из 11 стран Евросоюза, которые зафиксировали рост собственного экспорта, в то время как средний показатель ЕС в то время был отрицательным и составил -2,5%.
«В этом рейтинге мы обогнали всех крупнейших экспортеров в ЕС. Даже война в Украине не остановила рост польского экспорта. В случае Украины мы имеем дело со всплеском (экспорта — ред.). В 2022 году он достиг 55% процентов, а в 2023 году еще 16%», — сказал Томчак.
Замминистра добавил, что Польша также может похвастаться значительным увеличением экспорта в такие страны как США, Турция, Мексика, Индия, ОАЭ, Казахстан и Сингапур. Он сообщил, что это увеличение экспорта в 2023 году составило более 30%.
Томчак сообщил, что доля экспорта в польском ВВП в 2023 году составила почти 58% и была выше, чем в Германии или Франции.
По материалам:
Укрінформ
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