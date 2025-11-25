ТОП-8 украинских городов для удаленной работы Сегодня 08:03

ТОП-8 украинских городов для удаленной работы

Удаленная работа дает свободу выбирать график, место и стиль работы. Но чтобы дистанционная занятость была действительно комфортной и продуктивной, важно выбрать город, где есть надежная связь, удобная инфраструктура и чувство безопасности.

Специалисты robota.ua определили ключевые критерии , которые стоит учитывать перед переездом. Также делимся подборкой украинских городов с надежной связью и развитой инфраструктурой, где созданы все условия для продуктивной дистанционной работы.

Критерии, по которым следует выбирать город для удаленной работы

В период войны выбор города стал еще сложнее: теперь следует учитывать не только быт и комфорт, но и безопасность. Прежде чем паковать чемодан, обратите внимание на несколько ключевых факторов:

Стабильный интернет и связь. Высокоскоростной интернет — главное условие дистанционной работы. Проверьте покрытие местных провайдеров, наличие Starlink или альтернативных источников энергии, включая генераторы.

Высокоскоростной интернет — главное условие дистанционной работы. Проверьте покрытие местных провайдеров, наличие Starlink или альтернативных источников энергии, включая генераторы. Безопасность и стабильность. Выбирайте регионы, максимально отдаленные от линии фронта и стратегических объектов. Обратите внимание на наличие укрытий и доступность средств защиты.

Инфраструктура для жизни и работы. Коворкинги, кафе с надежным Wi-Fi, пространства с генераторами и «Пункты несокрушимости» — это облегчит работу во время блэкаутов и сделает ежедневную рутину более стабильной.

Коворкинги, кафе с надежным Wi-Fi, пространства с генераторами и «Пункты несокрушимости» — это облегчит работу во время блэкаутов и сделает ежедневную рутину более стабильной. Транспорт и логистика. Если вы планируете часто путешествовать или посещать семью, ищите город с удобным транспортным сообщением или близкий к границе.

Если вы планируете часто путешествовать или посещать семью, ищите город с удобным транспортным сообщением или близкий к границе. Цены и стоимость жизни. Оцените расходы на жилье, коммунальные услуги, питание и базовые нужды. Город должен соответствовать вашему бюджету, чтобы жизнь была не только комфортной, но и финансово посильной.

8 украинских городов для комфортной удаленной работы

Несмотря на сложное время, ряд украинских городов продолжают развиваться и поддерживать инфраструктуру, необходимую для дистанционной работы. Ниже приведены города, которые уже сейчас предлагают удобные условия для жизни и работы онлайн.

Киев

Столица остается лидером по количеству сервисов, коворкингов и профессиональных сообществ. Здесь легко найти рабочие места с резервным электропитанием, быстрым интернетом и комфортом для любого стиля работы — от шумных кафе до закрытых офисных пространств.

Читайте также Удаленные сотрудники работают меньше без потери производительности — исследование

Ивано-Франковск

Компактный город, где находится все под рукой. Коворкинги, творческие студии, тихие кофейни — работать можно практически в любой точке города. А близость к Карпатам делает Франковск прекрасной локацией для тех, кому важна возможность быстро переключаться на отдых.

Винница

Город с одним из лучших интернет-покрытий. Чистые улицы, много зелени и уютных мест для работы делают Винницу спокойной и комфортной для фрилансеров. Добираться по городу — не долго, что особенно важно для удаленных работников.

Читайте также Более половины украинцев работают или планируют работать на фрилансе

Одесса

Работа с видом на море — то, что привлекает многих. В городе хватает кафе и коворкингов с генераторами и стабильной сетью. Однако важно учитывать ситуацию с безопасностью и риски, которые выше, чем во многих других городах.

Ужгород

Спокойный, тихий и зеленый город, идеально подойдет тем, кто работает в своем ритме и ценит минимум стресса. Близость к Словакии и Венгрии делает его удобным пунктом для поездок и релокаций.

Львов

Львов давно считается центром украинской IT-экосистемы. Коворкингов здесь больше всего в Украине, а возможность найти сообщество или единомышленников почти гарантирована. Единственные минусы — высокие цены и множество людей, переехавших сюда во время войны.

Читайте также Где в Украине продают самое дешевое жилье на вторичке (инфографика)

Тернополь

Аккуратный и очень комфортный город с архитектурой, напоминающий европейские города. Много зеленых зон, приятные цены на жилье и спокойный темп делают его хорошим выбором для удаленной работы.

Черновцы

Город с атмосферой старой Европы: тихие дворики, дома и современные пространства для работы. Он остается относительно безопасным, имеет удобное транспортное сообщение и приемлемые цены для жизни и работы.

Ранее мы сообщали , что в Киеве стоимость квадратного метра нового жилья в 2025 году составляет около $1300. В то время как во многих столицах Европы цены за «квадрат» в 5−10 раз выше.

По данным ЛУН, в октябре 2025 года стоимость квадратного метра жилья была такой:

Киев — $1 300 за м²;

Львов — $1 370;

Одесса и Ужгород — $1 090;

Ровно, Черновцы и Винница — $990;

Луцк — $950;

Ивано-Франковск — $880.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.