ТОП-5 переоцененных автомобилей, которые не советуют покупать

Эксперты называют Jeep Wrangler одним из самых переоцененных автомобилей

Некоторые модели привлекают много внимания и отлично выглядят на первый взгляд, но это не всегда это удачный выбор. Автомобильные эксперты советуют осторожно относиться к слишком разрекламированным моделям, поскольку они могут испытывать серьезные проблемы с надежностью, высокие затраты на эксплуатацию или просто не отвечать реальным потребностям водителя.

Эксперты GoBankingRates назвали пять переоцененных моделей автомобилей, которые они не рекомендуют для покупки.

Jeep Wrangler

Механики и автомобильные специалисты отмечают, что у Jeep Wrangler есть несколько типичных проблем. У этой модели часто выходит из строя трансмиссия, а также были случаи проблем с рулевым управлением из-за известной «смертельной качки».

Кроме того, бренд часто сталкивается с электрическими неисправностями.

Дополнительно специалисты говорят, что следует учитывать, что Wrangler тратит много топлива, особенно из-за больших шин и тяжелых дополнительных элементов, а электрическая версия 2028 года может иметь проблемы с эксплуатацией в сложных условиях, в частности на бездорожье.

Lincoln Navigator

В Lincoln Navigator эксперты обращают внимание на высокую цену и быстрый износ, а также то, что большую часть пространства в салоне владельцы фактически не используют.

Автомобиль имеет значительные эксплуатационные расходы, и часто покупается с планами на семейные поездки, но на практике большинство времени в машине ездит только один человек.

GMC Yukon Denali

GMC Yukon Denali похож по проблемам на Lincoln Navigator: высокая стоимость, быстрый износ и большой редко используемый салон. Эксперты указывают, что покупатели платят премиальную цену за пространство, которое на практике остается пустым большую часть времени.

Land Rover Range Rover

Популярный автомобиль среди молодых водителей, но эксперты советуют учитывать его высокие затраты на эксплуатацию.

У этой модели низкая стоимость при перепродаже, поскольку она быстро изнашивается из-за ненадежной конструкции. Часто выходят из строя коробки CVT, а подвеска класса люкс имеет склонность к поломкам, что приводит к дискомфорту во время езды, особенно если проблема возникает с одной стороны.

Ford F-150 Lightning

Ford F-150 Lightning стоит гораздо дороже, чем обычный Ford F-150, но его буксировочная способность уступает бензиновой версии. Эксперты отмечают, что электрический грузовик может быть приятным в управлении, но часто случаются серьезные проблемы с электричеством, которые могут затрагивать всю систему или отдельные элементы, в частности заднюю дверь. Кроме того, подвеска не выдерживает интенсивного использования и подвержена сбоям.

