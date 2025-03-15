ТОП-10 лучших подержанных спортивных авто — Finance.ua

ТОП-10 лучших подержанных спортивных авто Сегодня 02:27 — Технологии&Авто

ТОП-10 лучших подержанных спортивных авто, Фото: freepik

Обычно водители не ждут от спортивных автомобилей супернадежности, ведь они созданы для того, чтобы выдерживать большую скорость и позволять вам делать повороты и виражи. В то же время некоторые подержанные спортивные авто могут быть действительно надежными и доступными, позволяя вам насладиться великолепной ездой.

Эксперты назвали 10 лучших подержанных спортивных автомобилей, пишет Top Speed.

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Hyundai Genesis Coupe 2014 года

Многие водители не обращают внимание на Genesis Coupe, когда говорят о спортивных автомобилях, однако авто именно 2014 года является более быстрым, благодаря чему оно является отличным выбором.

BMW M 3 2010 года

BMW M 3 очень производительны и стоят недорого по сравнению с современными моделями, благодаря чему этот автомобиль станет отличным выбором, если вы стремитесь к совершенству во время вождения.

«Показатели надежности, возможно, не так высоки, как вам хотелось бы, но эта машина BMW — это то, что откроет вам двери. С впечатляющим двигателем V8 под капотом и классическими манерами вождения BMW, этот M 3 доставляет удовольствие от вождения», — добавили в материале.

Fiat 124 Spider 2017 года

Fiat 124 Spider 2017 года стал альтернативой Miata. Этот автомобиль похож на Miata, однако он длиннее и имеет индивидуальный дизайн.

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«Этот родстер Fiat имеет несколько звукопоглощающих элементов, что делает его гораздо тише конкурентов. Если вы хотите получить удовольствие и острые ощущения в надежном корпусе, который не стоит много, 124 Spider — отличный выбор», — подчеркнули эксперты.

Mitsubishi Eclipse 2008 года

Mitsubishi Eclipse 2008 года являлся одним из самых приятных автомобилей из игр Need For Speed.

Комфорт и спортивный стиль являются частью этого спортивного автомобиля Mitsubishi, несмотря на то, что он не оснащен технологиями, которые вы хотели бы иметь в современном автомобиле.

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«Eclipse надежен, интересен в управлении и хорошо оборудован для своего времени, что позволяет легко почувствовать фантастическую езду», — заверили в издании.

Nissan 350Z 2008 года

Этот автомобиль дает хороший опыт вождения, а также мощный и комфортный. Этот спортивный автомобиль намного надежнее, чем можно было ожидать.

Porsche Boxster S 2007 года

Этот автомобиль возглавляет список доступных и надежных спортивных автомобилей. Porsche Boxster 2007 готов быстро ехать, перегоняя другие машины.

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«Комплектация S предоставляет этому Porsche больше мощности, чем его базовая версия, гарантируя вам желаемые водительские качества и удовольствие от вождения. Если вы хотите получить более жесткие впечатления от вождения Boxster, выбирайте модель S», — советуют в материале.

BMW Z4 2008 года

Этот автомобиль является одним из лучших вариантов для вождения с открытым верхом, отличными показателями надежности и доступной ценой.

«Легкая конструкция кабриолета придает этому BMW ощущение игривости, которое теряется в других немецких спортивных автомобилях. Силовой агрегат идеально подходит для удовольствия от вождения, а показатели надежности помогут вам быть спокойными, когда вы отправляетесь в путь», — отмечают в издании.

Subaru WRX 2020 года

Этот автомобиль является одним из самых доступных спортивных автомобилей на рынке.

Спортивный седан имеет отличные ходовые качества, однако интерьер не тихий, поэтому ему не хватает высококлассных функций некоторых из самых популярных брендов. В то же время WRX может приносить водителям истинное удовольствие на любой дороге.

Mazda MX-5 Miata 2010 года

Mazda MX-5 Miata тоже станет хорошим вариантом, если вы хотите ощущать скорость на дороге. Единственным недостатком этого авто является мягкий верх, однако эта проблема не очень значительна во время вождения.

Ford Mustang GT 2010 года

«Одним из самых узнаваемых и приятных спортивных автомобилей на рынке является Mustang. Ford Mustang GT 2010 занимает одно из первых мест по надежности на рынке подержанных спортивных автомобилей. Этот пони-кар имеет впечатляющий дизайн, отличную динамику шасси и комфортабельный салон», — подчеркивают эксперты.

УНІАН По материалам:

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