ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире в 2024 году (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире в 2024 году (инфографика)

Технологии&Авто
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ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире в 2024 году (инфографика)
ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире в 2024 году (инфографика)
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2024 году возглавила модель Tesla Model Y, опередившая исторического мирового лидера Toyota Corolla.
Соответствующие данные представлены на новой инфографике от аналитической компании Visual Capitalist.
Ранее портал Focus2Move сообщил, что Tesla Model Y может похвастаться 1,09 млн продаж за прошлый год.
Напомним, компактный электрический кроссовер (SUV) Tesla Model Y представили в марте 2019 года, а серийное производство было начато в 2020-м. Автомобиль быстро завоевал популярность по всему миру.
Отметим также, что в ТОП-10 попали сразу три модели Toyota. Мировая классика — Corolla — заняла второе место с 1,08 млн новых продаж. На третьем месте расположился автомобиль Toyota RAV4 с 1,02 млн продаж, а Toyota Camry оказалась на восьмом месте.
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Среди китайских автомобилей наиболее популярным стал компактный кроссовер BYD Song (570 тыс.). Замыкает десятку лидеров Volkswagen Tiguan с показателем более чем в 540 тыс. продаж.
ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире в 2024 году (инфографика)
Напомним, в феврале свою первую регистрацию в Украине прошли почти 3,3 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. Наиболее популярными в этом сегменте оказались Tesla Model Y и среднеразмерная модель Tesla Model 3.
Если говорить о новых авто, наиболее популярной электрической моделью в Украине стал китайский автомобиль BYD Song Plus. Также в тройку лидеров попали Zeekr 7X и Volkswagen ID.4.
По материалам:
УНІАН
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