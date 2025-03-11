Какие авто чаще всего дарили украинцы в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

Какие авто чаще всего дарили украинцы в 2024 году (инфографика)
В прошлом году украинцы воспользовались этой возможностью 38 685 раз, что стало рекордным показателем.
Это в 10 раз больше, чем в 2023 году, когда было подарено всего 3790 автомобилей, и почти в 20 раз больше, чем в 2022 году, когда было подарено 1977 автомобилей.
Об этом сообщают аналитики Института исследований авторынка.
Исследование статистики дарения автомобилей показало, что средний возраст таких транспортных средств составляет 13 лет. Это свидетельствует о том, что украинцы активно дарят автомобили с пробегом, что может быть связано с разными факторами, такими как экономические условия или желание передать любимый автомобиль близкому человеку.
Общее количество подаренных авто в 2024 году:
- Легковых — 32 880 шт.
- Грузовых — 4 173 шт.
- Полуприцепов — 554 шт.
- Прицепов — 494 шт.
- Мотоциклов — 384 шт.
- Автобусов — 167 шт.
- Мопедов — 23 шт.
- Квадроциклов — 7 шт.
- Трициклов — 3 шт.
Кроме понятной популярности легковых автомобилей, мы видим, что дарили и более экзотические транспортные средства, в том числе полуприцепы и автобусы.
Какие марки (без вычленения вида ТС) дарили чаще всего
Специалисты Института исследований авторынка определили десять самых массовых марок по итогам прошлого года:
- Volkswagen — 4135 шт.
- Toyota — 3233 шт.
- Renault — 2313 шт.
- Mercedes-Benz — 2232 шт.
- Hyundai — 1824 шт.
- Ford — 1774 шт.
- Nissan — 1716 шт.
- BMW — 1626 шт.
- Skoda — 1570 шт.
- Audi — 1355 шт.
Десятка моделей-подарков:
- Skoda Octavia — 875 шт.
- Volkswagen Passat — 773 шт.
- Toyota RAV4 — 705 шт.
- Mercedes-Benz Sprinter — 621 шт.
- Volkswagen Transporter — 585 шт.
- Toyota Camry — 571 шт.
- Volkswagen Golf — 535 шт.
- KIA Sportage — 473 шт.
- Hyundai Tucson — 466 шт.
- BMW X5 — 438 шт.
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