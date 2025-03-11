Какие авто чаще всего дарили украинцы в 2024 году (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие авто чаще всего дарили украинцы в 2024 году (инфографика)

Технологии&Авто
34
Какие авто чаще всего дарили украинцы в 2024 году (инфографика)
Какие авто чаще всего дарили украинцы в 2024 году (инфографика)
В прошлом году украинцы воспользовались этой возможностью 38 685 раз, что стало рекордным показателем.
Это в 10 раз больше, чем в 2023 году, когда было подарено всего 3790 автомобилей, и почти в 20 раз больше, чем в 2022 году, когда было подарено 1977 автомобилей.
Об этом сообщают аналитики Института исследований авторынка.
Какие авто чаще всего дарили украинцы в 2024 году (инфографика)
Исследование статистики дарения автомобилей показало, что средний возраст таких транспортных средств составляет 13 лет. Это свидетельствует о том, что украинцы активно дарят автомобили с пробегом, что может быть связано с разными факторами, такими как экономические условия или желание передать любимый автомобиль близкому человеку.

Общее количество подаренных авто в 2024 году:

  • Легковых — 32 880 шт.
  • Грузовых — 4 173 шт.
  • Полуприцепов — 554 шт.
  • Прицепов — 494 шт.
  • Мотоциклов — 384 шт.
  • Автобусов — 167 шт.
  • Мопедов — 23 шт.
  • Квадроциклов — 7 шт.
  • Трициклов — 3 шт.
Кроме понятной популярности легковых автомобилей, мы видим, что дарили и более экзотические транспортные средства, в том числе полуприцепы и автобусы.
Какие марки (без вычленения вида ТС) дарили чаще всего
Специалисты Института исследований авторынка определили десять самых массовых марок по итогам прошлого года:
  1. Volkswagen — 4135 шт.
  2. Toyota — 3233 шт.
  3. Renault — 2313 шт.
  4. Mercedes-Benz — 2232 шт.
  5. Hyundai — 1824 шт.
  6. Ford — 1774 шт.
  7. Nissan — 1716 шт.
  8. BMW — 1626 шт.
  9. Skoda — 1570 шт.
  10. Audi — 1355 шт.

Десятка моделей-подарков:

  1. Skoda Octavia — 875 шт.
  2. Volkswagen Passat — 773 шт.
  3. Toyota RAV4 — 705 шт.
  4. Mercedes-Benz Sprinter — 621 шт.
  5. Volkswagen Transporter — 585 шт.
  6. Toyota Camry — 571 шт.
  7. Volkswagen Golf — 535 шт.
  8. KIA Sportage — 473 шт.
  9. Hyundai Tucson — 466 шт.
  10. BMW X5 — 438 шт.

Автогражданка по-новому с 2025 года: об этом стоит знать, если вы водитель

По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems