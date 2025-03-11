Какие авто чаще всего дарили украинцы в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

Какие авто чаще всего дарили украинцы в 2024 году (инфографика) Сегодня 21:00 — Технологии&Авто

Какие авто чаще всего дарили украинцы в 2024 году (инфографика)

В прошлом году украинцы воспользовались этой возможностью 38 685 раз, что стало рекордным показателем.

Это в 10 раз больше, чем в 2023 году, когда было подарено всего 3790 автомобилей, и почти в 20 раз больше, чем в 2022 году, когда было подарено 1977 автомобилей.

Об этом сообщают аналитики Института исследований авторынка.

Исследование статистики дарения автомобилей показало, что средний возраст таких транспортных средств составляет 13 лет. Это свидетельствует о том, что украинцы активно дарят автомобили с пробегом, что может быть связано с разными факторами, такими как экономические условия или желание передать любимый автомобиль близкому человеку.

Общее количество подаренных авто в 2024 году:

Легковых — 32 880 шт.

Грузовых — 4 173 шт.

Полуприцепов — 554 шт.

Прицепов — 494 шт.

Мотоциклов — 384 шт.

Автобусов — 167 шт.

Мопедов — 23 шт.

Квадроциклов — 7 шт.

Трициклов — 3 шт.

Кроме понятной популярности легковых автомобилей, мы видим, что дарили и более экзотические транспортные средства, в том числе полуприцепы и автобусы.

Какие марки (без вычленения вида ТС) дарили чаще всего

Специалисты Института исследований авторынка определили десять самых массовых марок по итогам прошлого года:

Volkswagen — 4135 шт. Toyota — 3233 шт. Renault — 2313 шт. Mercedes-Benz — 2232 шт. Hyundai — 1824 шт. Ford — 1774 шт. Nissan — 1716 шт. BMW — 1626 шт. Skoda — 1570 шт. Audi — 1355 шт.

Десятка моделей-подарков:

Skoda Octavia — 875 шт. Volkswagen Passat — 773 шт. Toyota RAV4 — 705 шт. Mercedes-Benz Sprinter — 621 шт. Volkswagen Transporter — 585 шт. Toyota Camry — 571 шт. Volkswagen Golf — 535 шт. KIA Sportage — 473 шт. Hyundai Tucson — 466 шт. BMW X5 — 438 шт.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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